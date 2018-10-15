إیران متمسكة بمبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدولیة

وفی كلمة القاها العمید امیر حاتمی الیوم الاثنین خلال المراسم الختامیة للمؤتمر الرابع للطب العسكری فی آسیا والباسیفیك، المنعقد بطهران، اضاف : لقد التزمت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، و بصرف النظر عن إنتاجها الصناعی والمعدات، بالتعهدات والاتفاقیات الدولیة مثل المعاهدات الكیمیائیة والمیكروبیة والنوویة، وكذلك اللوائح التنظیمیة لمنظمات الصحة العالمیة، ولدیها مشاركة وتعاون كعضو فاعل علي الصعید الدولی.

وأضاف أن وزارة الدفاع الإیرانیة عضو فی اللجنة الوطنیة لحقوق الانسان، وبالتالی تتعاون مع الصلیب الأحمر فی مجال العملیات الإنسانیة، بما فی ذلك نشر تجارب إزالة الألغام.

وقال وزیر الدفاع، إن العالم شهد نوایا إیران الطیبة علي مر السنین بشأن الأزمات النوویة المصطنعة، وكان صبورا ومتسامحا منذ فترة طویلة علي الرغم من نكث عهود أمریكا.

وصرح العمید حاتمی : لقد فرض الامریكیون الحظر علینا بسبب استقلالیتنا وبإِثم حریتنا ؛ هذه العقوبات التی تنتهك المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان واللاإنسانیة ، بحیث یضعون العراقیل باللجوء الي الإرهاب الاقتصادی حتي علي استیراد الأدویة والاحتیاجات الإنسانیة الأساسیة للدول.

وقال وزیر الدفاع: إذا كانت الشعوب ودول العالم الیوم، لا تقف ضد مثل هذه الانتهاكات للقوانین، سنري عودة جدیدة لهتلر الجدید فی العالم، ومرة أخري ستحدث كوارث إنسانیة كبیرة.

وقال وزیر الدفاع، ان بلادنا واحدة من اكبر ضحایا الحروب الغادرة التی استخدمت فیها ضدنا القنابل الكیمیاویة والاسلحة المحظورة ومختلف انواع الالغام والقنابل.

واشار الي التداعیات التی مازالت قائمة لهذه الاسلحة التی استخدمت ضد البلاد خلال فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقی السابق وقال، انه بمعزل عن مرارة الاضرار الاجتماعیة فقد تسببت (هذه الاسلحة) باضرار نفسیة ایضا، كما ان المنظومات العلاجیة قد دفعت ومازالت تدفع اثمانا باهظة لمعالجة هؤلاء الافراد.

واكد وزیر الدفاع الایرانی بانه علي العالم كله التصدی بصورة جادة لجمیع الدول التی تدق علي طبول الحرب وان لا تسمح لها بان تسوق العالم بتمردها نحو النزاع والعنف والحرب.

وقال العمید حامی، اننا نشهد الیوم خرق القانون من جانب بعض الدول التی تقوم، دون الاهتمام بالامن العالمی، بنقض الاتفاقیات الدولیة بنزعتها الانانیة.

انتهي** 2344

