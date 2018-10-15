ايران والهند ستنفذان مشروع تطويرميناء جابهار قريبا

وافادت الصحيفة الهندية اليوم الاثنين ان وفدا ايرانيا قام بزيارة نيودلهي الاسبوع الماضي وخلال لقاءاته بالمسئولين هناك تقرر الاسراع بتنفيذ هذه المنصة وافتتاحها قبل بدء الحظر الامريكي علي ايران.

وكان مسئولون هنود قد اعلنوا عن تعثر اكمال المشروع بسبب الحظر الامريكي وسعيهم لايجاد سبل للتحويل المالي عن طريق النظام المصرفي.

يذكر ان جزء من الحظر الامريكي ضد ايران قد بدء بتاريخ 6 اغسطس من العام الحالي وبالنسبة للطاقة سيبدا يوم 4 نوفمبر القادم.

ويقع ميناء جابهار في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) علي بحر عمان ويعتبر افضل طريق للهند للوصول الي افغانستان حيث تعهدت الحكومة الهندية باستثمارات بقيمه 500 مليون دولار لتطويره وكذلك استثمارات بمبلغ 1.5 مليار دولار لانشاء الطرق والسكك الحديد هناك.

وتم افتتاح المرحلة الاولي من تطوير الميناء برعايه رئيس الجمهورية حسن روحاني في شهر ديسمبر من العام الماضي.

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