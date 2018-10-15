افغانستان ترفع الحظرعن استيراد السلع عبر معبر فراه الحدودي

بيرجند/15تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن رئيس مؤسسة الاسواق الحدودية في خراسان الجنوبية (شرق) 'محمد رضا فخر' ان دائرة الجمارك في افغانستان رفعت الحظر عن استيراد بعض السلع من معبر فراه الحدودي.

وقال فخر اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا، إن افغانستان ازالت القيود التي كانت قد فرضتها علي رجال الاعمال الافغان لاستيراد السلع من معبر فراه الحدودي واضاف ان الحظر كان يطال اربع سلع و هي الاسمنت و السراميك والوقود والحديد الا ان تصدير هذه السلع كان يجري كالمعتاد عبر معبري دوغارون و ميلك الحدوديين.
وتابع قائلا ان الحظر كان يطال رجال الاعمال الافغان لذلك فان تصدير السلع كان يجري عبر معبر ماهيرود في خراسان الجنوبية ولم تكن هناك اي قيود مفروضة علي دخول او خروج الشاحنات.
وكانت افغانستان اعلنت قبل شهر عن منع استيراد اربع سلع ايرانية من دائرة جمارك فراه فيما استمرت صادراتها عبر معبري دوغارون و ميلك .
وفراه هو معبر حدودي بين ايران و افغانستان و يقع في ايالت فراه الافغانية.
يذكر ان طول الحدود المشتركة بين البلدين يبلغ نحو 945 كيلومترا .
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افغانستان ترفع الحظرعن استيراد السلع عبر معبر فراه الحدودي

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