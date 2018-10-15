تفكیك ألف و241عصابة تهریب المخدرات فی الأشهر التسعة الأخیرة

أعلن العمید اسكندر مومنی هذا فی ملتقي 'دراسة الأبعاد المختلفة لإنتاج وانحراف السلائف'الیوم الاثنین حضره ممثلو البلدان والمنظمات الإقلیمیة والدولیة الاعضاء فی مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة فی آسیا (CICA).

واضاف : خلال هذه الفترة، تم اكتشاف أكثر من 500 طن من المخدرات، بما فی ذلك 32 طنا من الهیروئین والمورفین، وتم ضبط 543 قطعة سلاح.

وأشار العمید مومنی الي إن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة قدمت 3 الاف و890 شهیدا و12 جریحا ومعاقا فی مجال مكافحة المخدرات.

وقال نائب قائد قوي الأمن الداخلی فی إشارة إلي ضرورة التصمیم والارادة الدولیة فی مكافحة المخدرات، إن زیادة نحو 78 فی المائة فی إنتاج المخدرات فی أفغانستان فی عام 2017 وتسجیل رقم غیر مسبوق بلغ 10 آلاف طن من المواد الأفیونیة موضوع مهم جداً، والذی افضي الي المزید من هاجس المجتمع البشری.

وشدد مومنی علي أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وضعت علي جدول اعمالها التصدی لانحراف السلائف الكیمیائیة، كونها عضوة فی المعاهدات الثلاثیة الدولیة لمنظمة الأمم المتحدة، وبالشراكة مع الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات، وبتبنی سیاسات جدیدة لتحسین القدرات الكمیة والنوعیة، وتشجیع القوانین واللوائح المحلیة بهدف الامتثال للالتزامات الدولیة.

انتهي** 2344

