تفكیك ألف و241عصابة تهریب المخدرات فی الأشهر التسعة الأخیرة

طهران/ 15 تشرین الأول/ أكتوبر/ ارنا - أعلن نائب قائد قوي الأمن الداخلی، إن إجهزة الشرطة الإیرانیة نفذت خلال الأشهر التسعة الماضیة، حوالی ألف عملیة كانت فی معظمها قائمة علي المعلومات، وقامت بتفكیك الف و241 عصابة لتهریب المخدرات و 99 ورشة لانتاج المخدرات.

أعلن العمید اسكندر مومنی هذا فی ملتقي 'دراسة الأبعاد المختلفة لإنتاج وانحراف السلائف'الیوم الاثنین حضره ممثلو البلدان والمنظمات الإقلیمیة والدولیة الاعضاء فی مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة فی آسیا (CICA).
واضاف : خلال هذه الفترة، تم اكتشاف أكثر من 500 طن من المخدرات، بما فی ذلك 32 طنا من الهیروئین والمورفین، وتم ضبط 543 قطعة سلاح.
وأشار العمید مومنی الي إن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة قدمت 3 الاف و890 شهیدا و12 جریحا ومعاقا فی مجال مكافحة المخدرات.
وقال نائب قائد قوي الأمن الداخلی فی إشارة إلي ضرورة التصمیم والارادة الدولیة فی مكافحة المخدرات، إن زیادة نحو 78 فی المائة فی إنتاج المخدرات فی أفغانستان فی عام 2017 وتسجیل رقم غیر مسبوق بلغ 10 آلاف طن من المواد الأفیونیة موضوع مهم جداً، والذی افضي الي المزید من هاجس المجتمع البشری.
وشدد مومنی علي أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وضعت علي جدول اعمالها التصدی لانحراف السلائف الكیمیائیة، كونها عضوة فی المعاهدات الثلاثیة الدولیة لمنظمة الأمم المتحدة، وبالشراكة مع الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات، وبتبنی سیاسات جدیدة لتحسین القدرات الكمیة والنوعیة، وتشجیع القوانین واللوائح المحلیة بهدف الامتثال للالتزامات الدولیة.
انتهي** 2344



برچسب ها

سیاسی

تفکیک عصابات المخدرات

ایران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تفكیك ألف و241عصابة تهریب المخدرات فی الأشهر التسعة الأخیرة

معظم المشاهدات

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

النائب الاول للرئیس الایرانی:

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

الرئیس الایرانی:

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

أحدث الأخبار

المعلم: انتصار سورية والعراق في الحرب علي الإرهاب ستستفيد منه جميع دول المنطقة والعالم

المعلم: انتصار سورية والعراق في الحرب علي الإرهاب ستستفيد منه جميع دول المنطقة والعالم

المتاحف قلاع أمام العولمة

أمين اللجنة الوطنية لليونسكو:

المتاحف قلاع أمام العولمة

انتخاب النائب فاطمة حسيني عضوا في هيئة رئاسة IPU

انتخاب النائب فاطمة حسيني عضوا في هيئة رئاسة IPU

لايجب التزام صمت إعلامي حيال الأحادية الأمريكية

مقال مشترك نشرته 4 صحف ايرانية:

لايجب التزام صمت إعلامي حيال الأحادية الأمريكية

قاسمی: المشاركة النشطة للقطاع الخاص من برامج إیران فی سوریا

قاسمی: المشاركة النشطة للقطاع الخاص من برامج إیران فی سوریا

موضوعات مرتبط