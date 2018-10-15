تحفيظ 23 الف سجين أجزاء من القرآن الكريم

اروميه/15 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال المدير العام للقسم الثقافي التابع لمنظمة السجون والإجراءات التربوية الأمنية في ايران حجة الاسلام رضا رستمي اليوم الإثنين: إن 23 سجيناً حفظوا أجزاء من القرآن عبر تطبيق المنظمة لمشروعاتها التربوية علي مستوي البلاد.

وخلال لقاء جمع بينه وبين آية الله علي أكبر قرشي ممثل أهالي محافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب البلاد) لدي مجلس خبراء القيادة أضاف رستمي بأنّ هذا العدد من السجناء حفظوا أجزاء من القرآن وشاركوا في اختبارات منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية للتأكد من مستويات نجاحهم.
وكان هؤلاء السجناء قد حفظوا عددا من السور وحفظ البعض منهم حتي خمسة أجزاء من القرآن الكريم.
وصرّح المدير العام للقسم الثقافي التابع لمنظمة السجون والإجراءات التربوية بأنّ التعليم القرآني يتم حالياً بحجم واسع النطاق بين السجناء علي مستوي البلاد مشيداً بالرغبة التي يُبديها هؤلاء السجناء في خوض دورات تعليمية قرآنية.
وتقام هذه الدورات التدريبية بأولوية التربية الثقافية والروحية للسجناء علي مستوي البلاد فضلاً عن تعليمهم التلاوة الصحيحة والترجمة وأسرار الصلاة.
وقال آية الله علي أكبر قرشي ممثل أهالي محافظة آذربايجان الغربية لدي مجلس خبراء القيادة خلال اللقاء: إنّ القائمين بشؤون السجون يسعون عبر تعليم القرآن وإقامة الصلاة الي ترسيخ قيم الثورة الاسلامية.
يُذكَر بأنّ بعثة ثقافية تابعة لمنظمة السجون تزور حالياً محافظة آذربايجان الغربية لثلاثة أيّام بهدف دراسة مستوي النشاطات الثقافية في سجون المحافظة.
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تحفيظ 23 الف سجين أجزاء من القرآن الكريم

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