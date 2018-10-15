الرياضيون الايرانيون يتقدمون 12مركزا في اولمبياد الشباب بالارجنتين

وتتصدر روسيا جدول تقلد الميداليات في هذه الالعاب بـ 43 ميدالية.

وحصد منتخب شباب ايران بالمصارعة الحرة اليوم الاثنين ميداليتين فضيتين، ففي وزن 65 كغم نال محمد كريمي الميدالية الفضية بعد خسارته في النهائي امام بايرام اوف من جمهورية اذربيجان 6-0 .

وفي وزن 110 كغم حصل امير حسين زارع علي الميدالية الفضية ايضا بعد خسارته في النهائي امام الروسي سيرغي كوزيريف 6-5.

وقد انطلقت الدورة الثالثة للالعاب الاولمبية للشباب في الارجنتين 2018 يوم الاحد الماضي وتنتهي يوم الخميس القادم.

وتشارك ايران بـ 49 رياضيا ورياضية في اطار 17 لعبة بالدورة.

انتهي** 2344

