الامين التنفيذي لـ `FATF`: ايران حققت تقدما في تعهداتها

وفي تصريح له الاحد قال لويس، لقد بدانا التعاون مع ايران في العام 2016 وقد تعهدت بالتزام المواصفات الدولية باقصي جهد ممكن، وكانت لنا 3 لقاءات مباشرة معهم في روما.

واضاف، لقد قدموا وثائقهم حول الخطوات التي اتخذوها لاضفاء الشفافية المالية ولقد قمنا نحن بدراستها بدقة وحينما نؤكد صحة ودقة الادلة سنبعث فريقا الي ايران.

واوضح بانهم علي صلة بالبنك المركزي الايراني واضاف، ان ايران وبنكها المركزي يوضحان للاخرين بان لهم قانون قوي في مكافحة غسيل الاموال والارهاب ويطمئنون البنوك في الدول الاخري بانها يمكنها العمل مع الايرانيين.

وتابع، ان ايران شرعت العمل معنا في العام 2016 بوعد التعاون في مستوي عال وقد قدمت برنامجا عمليا وتمكنت من اقناع اعضاء 'FATF' بانهم حققوا تقدما وانهم يعملون الان علي اعداد برامج وقوانين ولهذا السبب فقد منحناهم مهلة جديدة.

وقال، انه خلال اجتماع الاسبوع الجاري في باريس سيتبين هل ان ايران اتخذت الاجراءات اللازمة بما يكفي في سياق مواكبة 'FATF' ام لا.

وتابع، اننا لا يمكننا ارغام اي دولة علي التجارة مع الدول الاخري الا اننا يمكننا ان نقدم تقييما عينيا للظروف الموجودة في دولة ما بحيث يثبت هل ان تلك الدولة تعد مكانا آمنا للاستثمارات والاعمال ام لا.

واضاف، ان المعايير التي نتبعها عالمية وتقنية تماما، والهدف منها هو تحديد هل ان الدول تتخذ التدابير اللازمة لمنع الجماعات الارهابية من استغلال الامور.

ودون الاتفات الي هذه النقطة وهي ان ايران هي نفسها ضحية الارهاب وتعرضت مرارا لاعمال ارهابية من قبل جماعات مدعومة من الغرب وبعض دول المنطقة قال 'ان ما نامل ان تنفذه ايران هو عدم قانونية الارهاب' حسب ادعائه.

انتهي ** 2342

