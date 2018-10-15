اشتون: ایران ملتزمة تماما بتعهداتها فی الاتفاق النووی

وقالت اشتون فی تصریح لها امس الاحد، ان مستقبل الاتفاق النووی مرتبط بالتزام جمیع الاطراف، وفی الوقت الحاضر فان ایران ملتزمة بتعهداتها مائة بالمائة وهذه نقطة تحظي بالاهمیة لاننا لا نري التزاما بنسبة مائة بالمائة فی الكثیر من الاتفاقیات.

واشارت الي خروج امیركا من الاتفاق النووی وقالت، اننا فی هذا الظرف نشهد خروج احد الاطراف المهمة من الاتفاق ما ادي الي خلق صعوبات للاخرین. واضافت، اننی لست قلقة علي هذا الاتفاق فقط بل اشعر بالقلق ایضا ازاء مسالة انه كیف یمكننا توسیع اجراءاتنا الدبلوماسیة وانشطتنا المشتركة مستقبلا.

وقالت اشتون، ان السبب فی حصر الاتفاق بالقضیة النوویة هو ان مجموعة من الدول وكلت لها من قبل الامم المتحدة مسؤولیة اجراء مفاوضات حول القضیة النوویة.

واضافت، لقد كنا نامل عبر هذا الاتفاق بان نصل الي اتفاقات اخري حول قضایا الخلاف مع ایران الا اننا لم نتحرك الي الامام وهو ما یدعو للاسف.

انتهي ** 2342

