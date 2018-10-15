قاسمي يهنئ لمناسبة النتائج الباهرة للبعثة الرياضية الايرانية في البارآسياد

طهران / 15 تشرين الاول/ اكتوبر /ارنا-هنأ المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي لمناسبة النتائج الباهرة والتالق منقطع النظير والباعث علي الفخر من قبل اعضاء البعثة الرياضية الايرانية في دورة الالعاب الاولمبية البارآسيوية الثالثة التي جرت في اندونيسيا.
يذكر ان ايران حلت في المركز الثالث بعد الصين وكوريا الجنوبية في دورة الالعاب الاولمبية البارآسوية بحصولها علي 136 ميدالية؛ 51 ذهبية و 42 فضية و 43 برونزية.انتهي ** 2342
ورزش
قاسمي
ايران
دورة البارآسياد
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.