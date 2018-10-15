قاسمي يهنئ لمناسبة النتائج الباهرة للبعثة الرياضية الايرانية في البارآسياد

يذكر ان ايران حلت في المركز الثالث بعد الصين وكوريا الجنوبية في دورة الالعاب الاولمبية البارآسوية بحصولها علي 136 ميدالية؛ 51 ذهبية و 42 فضية و 43 برونزية.

انتهي ** 2342

