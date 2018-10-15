قاسمي يهنئ لمناسبة النتائج الباهرة للبعثة الرياضية الايرانية في البارآسياد

طهران / 15 تشرين الاول/ اكتوبر /ارنا-
هنأ المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي لمناسبة النتائج الباهرة والتالق منقطع النظير والباعث علي الفخر من قبل اعضاء البعثة الرياضية الايرانية في دورة الالعاب الاولمبية البارآسيوية الثالثة التي جرت في اندونيسيا.

يذكر ان ايران حلت في المركز الثالث بعد الصين وكوريا الجنوبية في دورة الالعاب الاولمبية البارآسوية بحصولها علي 136 ميدالية؛ 51 ذهبية و 42 فضية و 43 برونزية.
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قاسمي يهنئ لمناسبة النتائج الباهرة للبعثة الرياضية الايرانية في البارآسياد

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