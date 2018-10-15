السفیر الایرانی فی دمشق:

العلاقات الاقتصادیة الایرانیة السوریة بحاجة للمزید من تعرف التجار علي الفرص المتاحة

دمشق / 15 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-
صرح السفیر الایرانی فی دمشق جواد ترك آبادی بان العلاقات الاقتصادیة الایرانیة السوریة بحاجة للمزید من تعرف التجار ورجال الاعمال علي الفرص المتاحة والطاقات المتوفرة لدي كل منهما الاخر.

وخلال اجتماعه بمجموعة من التجار ورجال الاعمال السوریین فی دمشق امس الاحد قال ترك آبادی، ان العلاقات التی تبلورت بین مستثمری القطاع الخاص الایرانی والسوری منذ اشهر علي هامش انعقاد معرضین دولیین فی دمشق، بحاجة الي التخطیط من الطرفین.
واضاف، ان التجار ورجال الاعمال الایرانیین والسوریین بامكانهم عبر دراسة الطاقات فی القطاع الاقتصادی لدي البلدین، التعرف علي هذه الطاقات ومن ثم العمل فی سیاق ایجاد اجواء مناسبة لتنمیة العلاقات الاقتصادیة بینهما.
وتابع السفیر الایرانی، ان هذه الخطوات قد بدات بین ایران وسوریا وسیتم فی غضون الایام القادمة عقد اجتماع فی طهران بحضور التجار ورجال الاعمال السوریین للبحث فی المجالات الاقتصادیة والتجاریة بین الطرفین.
وقال، ان المتوقع ان نشهد ارتقاء مستوي العلاقات الاقتصادیة بین البلدین فی ظل عقد المزید من هذه الاجتماعات والنتائج الحاصلة منها.
یذكر ان اجتماع الناشطین الاقتصادیین الایرانیین والسوریین عقد قبل 10 ایام علي هامش المعرض الرابع لاعادة اعمار سوریا الذی اقیم فی دمشق.
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علاقات اقتصادیة

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العلاقات الاقتصادیة الایرانیة السوریة بحاجة للمزید من تعرف التجار علي الفرص المتاحة

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