طهران: اتهامات الأميركيين الفارغة تعود لهزائمهم المتتالية امام الشعب الإيراني

طهران / 15 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اتهامات الرئيس الاميركي ومستشاره في الامن القومي الفارغة والتي لا اساس لها وكذلك ما ورد فيما يسمي بوثيقة مكافحة الارهاب، باتهام ايران بدعم الارهاب وزعزعة الاستقرار في غرب آسيا.

وقال قاسمي في تصريح له مساء الاحد، ان مثل هذه التصريحات والصاق التهم الجوفاء والمتكررة والتصورات الواهمة التي وردت مؤخرا في تصريحات المسؤولين الاميركيين لاسيما رئيس هذا البلد وبعض الاشخاص المقربين منه ناجمة عن الاحباطات المتتالية التي اصيبوا بها خلال الاشهر الاخيرة علي مختلف الصعد في مواجهة الارادة الراسخة ومقاومة وحكمة وعقلانية ايران وشعبها.
واضاف، ان ما شاهدته شعوب العالم خلال اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة واجتماع مجلس الامن مؤخرا عبّر عن العزلة والوحدة التي تعاني منها السياسات الاميركية احادية الجانب وان الصورة التي تبلورت لدي شعوب العالم لا تتطابق مطلقا مع التهديدات التي اطلقها الرئيس الاميركي ومستشاره في الامن القومي.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، انه بالامكان، عبر تصريحات ترامب وبولتون والاستراتيجية المعلنة تحت شعار 'استراتيجية اميركا في مكافحة الارهاب'، مشاهدة بصمات دعاة اشعال نيران الحرب بوضوح وكذلك لوبيات بعض انظمة المنطقة الذين امتزجت اسماؤهم مع الارهاب والتطرف والذين شكلوا المنطلقات الاهم للمجموعات الارهابية المعروفة في المنطقة فكريا وسياسيا وتسليحيا، ليعملوا عبر هذا الاسلوب وبث معلومات مضللة علي حرف الرأي العام العالمي عن التركيز علي سجلاتهم الدموية والمخزية والخبيثة وممارساتهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة.
انتهي ** 2342



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طهران: اتهامات الأميركيين الفارغة تعود لهزائمهم المتتالية امام الشعب الإيراني

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