فضيتان لايران في المصارعة الحرة باولمبياد الشباب في الارجنتين

ففي وزن 65 كغم نال محمد كريمي الميدالية الفضية بعد خسارته في النهائي امام بايرام اوف من جمهورية اذربيجان 6-0 .

وفي وزن 110 كغم حصل امير حسين زارع علي الميدالية الفضية ايضا بعد خسارته في النهائي امام الروسي سيرغي كوزيريف 6-5.

وبهاتين الميداليتين الفضيتين فقد بلغ رصيد البعثة الرياضية الايرانية لغاية الان 6 ميداليات ذهبية و 3 فضية و 1 برونزية.

وكانت الدورة الثالثة للالعاب الاولمبية للشباب في الارجنتين 2018 قد انطلقت يوم الاحد الماضي وتنتهي يوم الخميس القادم.

وتشارك ايران بـ 49 رياضيا ورياضية في اطار 17 لعبة بالدورة.

انتهي ** 2342

