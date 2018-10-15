فضيتان لايران في المصارعة الحرة باولمبياد الشباب في الارجنتين

طهران / 15 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
حصد منتخب شباب ايران بالمصارعة الحرة ميداليتين فضيتين في دورة الالعاب الاولمبية للشباب الجارية في العاصمة الارجنتينية بوينس آيريس.

ففي وزن 65 كغم نال محمد كريمي الميدالية الفضية بعد خسارته في النهائي امام بايرام اوف من جمهورية اذربيجان 6-0 .
وفي وزن 110 كغم حصل امير حسين زارع علي الميدالية الفضية ايضا بعد خسارته في النهائي امام الروسي سيرغي كوزيريف 6-5.
وبهاتين الميداليتين الفضيتين فقد بلغ رصيد البعثة الرياضية الايرانية لغاية الان 6 ميداليات ذهبية و 3 فضية و 1 برونزية.
وكانت الدورة الثالثة للالعاب الاولمبية للشباب في الارجنتين 2018 قد انطلقت يوم الاحد الماضي وتنتهي يوم الخميس القادم.
وتشارك ايران بـ 49 رياضيا ورياضية في اطار 17 لعبة بالدورة.
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فضيتان لايران في المصارعة الحرة باولمبياد الشباب في الارجنتين

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