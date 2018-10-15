ارتفاع ضحايا استهداف العدوان لنازحي الحديدة إلي 49شهيدا وجريحا

وأوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل في مؤتمر صحفي مساء اليوم بصنعاء أن عدد الشهداء وصل إلي 19 شهيدا والجرحي إلي 30 جريحا جراحهم خطيرة .

وحمل الدكتور المتوكل أمريكا كامل المسؤولية عن كل قطرة دم والجرائم التي يرتكبها أذنابها في المنطقة السعودية والإمارات ..مشيرا إلي أن هذه الجريمة تضاف إلي السجل الأسود وسجل العار في صفحة المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا إزاء هذه الجرائم التي يندي لها جبين الإنسانية حسبما افادت وكالة الانباء اليمنية (سبا).

وأشار إلي أن العدوان دمر خلال اليومين الماضين المستشفي العام بالدريهمي ومستشفي الأمومة والطفولة بالمديرية وسيارات الإسعاف.. لافتا إلي أن العدوان منع أي تحرك لسيارات الإسعاف وسيارات المواطنين سواء للنزوح أو لنقل الجرحي والشهداء مما ينذر بكارثة إنسانية تضاف إلي الكوارث السابقة الممتثلة في الوضع الإنساني المأساوي في سعيه إلي إبادة جماعية متعمدة.

ودعا الدكتور المتوكل وزراء الصحة في العالم إلي التنديد بهذه الجرائم وإدانة الصمت الدولي المريب إزاء هذه المجازر الوحشية التي ترتكب بحق المدنيين النساء والأطفال واستهداف المستشفيات والمراكز الصحية .

وتطرق إلي الوضع الصحي والكارثي في اليمن والمتمثل بانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة محاليل الغسيل الكلوي وأدوية زارعي الكلي والسرطان والثلاسيميا.

وأشار وزير الصحة العامة إلي أن العدوان دمر أكثر من 430 منشأة صحية بطريقة مباشرة، فضلا عن تعطل كثير من الأجهزة التشخيصية وتوقف كثير من الخدمات الطبية المساعدة كالمختبرات وبنوك الدم .

ولفت إلي اتفاق وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية بإيجاد جسر جوي لنقل المصابين بالأمراض المزمنة حيث يوجد مليون و 500 ألف حالة مزمنة كمرضي السرطان والكلي والكبد والفشل الكلوي والصرع وغيرها من الأمراض بحاجة إلي السفر .. مشيرا إلي منع تحالف العدوان لهذا الاتفاق وحرمان المرضي من السفر .

وكشف الدكتور المتوكل عن وفاة ثمان حالات من المرضي المسجلين للسفر للخارج ضمن الـ 100 حالة المسجلة لأول رحلة للجسر الجوي نتيجة تعنت العدوان ومنعهم للسفر.

وبين أن طفل من أصل ثلاثة أطفال ما دون الخامسة من العمر في اليمن مصابون بسوء التغذية جراء العدوان والحصار، وأن ثمانية أطفال من أصل تسعة مصابون بفقر الدم وحوالي مليون و200 امرأة في سن الإنجاب أو متزوجة مصابة بسوء التغذية.

وأكد وزير الصحة أن طفل يموت في اليمن كل 15 دقيقة .. مشيرا إلي أن المشتبه إصابتهم بمرض الكوليرا وصل إلي مليون و 100 ألف مصاب، كما أكد وفاة ألف و 100 شخص مصاب بالسرطان خلال الستة الأشهر الأخيرة .

وطالب الدكتور من تبقي من الأحرار في هذا العالم إلي اتخاذ موقف جدي وحازم تجاه حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني من قبل دول العدوان وآخرها تدمير مدينة الدريهمي ومنشئاتها العامة والخاصة وعلي رأسها مستشفياتها وسيارات الإسعاف .

من جانبه تلي الناطق الرسمي بأسم الوزارة الدكتور يوسف الحاضري بيان وزارة الصحة العامة والسكان، حيث أدانت الوزارة بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة أمريكا باستهداف النازحين بمديرية جبل راس بمحافظة الحديدة ونجم عنها استشهاد 19 مواطن وإصابة 30 آخرين معظمهم إصابتهم خطيرة .

وأشار إلي أن هذه الجريمة جاءت بعد يومين من قصف طيران وبوارج العدوان لمديريتي الدريهمي والتحيتا وتدمير مستشفي الدريهمي ومستشفي الأمومة والطفولة الذي يقدم خدمات للنساء الحوامل والمواليد ومنازل المواطنين في التحيتا، راح ضحيتها عشرات المواطنين بين شهيد وجريح.

واعتبر جريمة جبل راس واستهداف المرافق الصحية وصمة عار تضاف إلي وصمات العار السابقة في جبين المجتمع الدولي .

وحملت وزارة الصحة تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات المسئولية عن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم يندي لها جبين الإنسانية.

كما حمل البيان منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظماتها الإنسانية والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي المسؤولية جراء استمرار صمته المطبق وسلبيته الدائمة في التعامل مع جرائم دول تحالف العدوان منذ ال26من مارس 2015 وحتي هذه الجريمة.

ودعا البيان جميع أبناء اليمن وفي مقدمتهم العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين ومخبريين وصيادلة وغيرهم إلي الوقف صفا واحدا ضد العدوان كلا في مجاله وفي جبهته وعمله فهستيرية العدوان اليوم تعكس قربه من نهايته.

كما دعا ما تبقي من الضمير الإنساني خاصة عند الشعوب وبعض المنظمات والدول إلي أن اتخاذ موقف حقيقي في وجه هذا الطاغوت العالمي الدموي ولو بالكلمة حتي يتم تعريته تماما أمام الشعوب المضلل عليها ليتم توصيفه بالتوصيف الأنسب له ك'مجرمي حرب' و 'أعداء الإنسانية' و'قتلة الأطفال والنساء' .

انتهي**2018**س.ر

