17 الفا من كوادر الإسعاف یقدمون الخدمات لزوار الاربعین الحسینی (ع)

وقال كولیوند الیوم الاحد علی هامش زیارته لسدانة عتبة السیدة المعصومة (س) بمدینة قم المقدسة وسط البلاد انه اضافة الي ذلك فان تسعة آلاف من الكوادر الطبیة سیقدمون الخدمات للزوار كما تم تخصیص 900 سیارة اسعاف ومستشفیات متنقلة ومشتقات الدم وسائر الادوات الطبیة والعلاجیة للزوار.

واشار الی اقامة مستشفیات مخصصة لمواجهة حالات الارهاب البیولوجی بمساعدة قوات حرس الثورة الاسلامیة والجیش الایرانی علی حدود البلاد وكذلك تخصیص عدد من الحافلات والدراجات الناریة الخاصة لتقدیم خدمات الطواریء الطبیة.

انتهی**2018**س.ر

