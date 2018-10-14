رئیس مركز الطوارئ الطبیة:

17 الفا من كوادر الإسعاف یقدمون الخدمات لزوار الاربعین الحسینی (ع)

طهران/14تشرین الاول/اكتوبر- اشار رئیس مركز الطوارئ الطبیة فی ایران بیر حسین كولیوند الی البرامج المعدة لتقدیم خدمات الاسعاف والطواریء الی زوار اربعینیة الامام الحسین (ع) وقال انه تم تخصیص 17 الفا من كوادر الاسعاف والطواریء الطبیة لهذا الغرض.

وقال كولیوند الیوم الاحد علی هامش زیارته لسدانة عتبة السیدة المعصومة (س) بمدینة قم المقدسة وسط البلاد انه اضافة الي ذلك فان تسعة آلاف من الكوادر الطبیة سیقدمون الخدمات للزوار كما تم تخصیص 900 سیارة اسعاف ومستشفیات متنقلة ومشتقات الدم وسائر الادوات الطبیة والعلاجیة للزوار.
واشار الی اقامة مستشفیات مخصصة لمواجهة حالات الارهاب البیولوجی بمساعدة قوات حرس الثورة الاسلامیة والجیش الایرانی علی حدود البلاد وكذلك تخصیص عدد من الحافلات والدراجات الناریة الخاصة لتقدیم خدمات الطواریء الطبیة.
انتهی**2018**س.ر



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17 الفا من كوادر الإسعاف یقدمون الخدمات لزوار الاربعین الحسینی (ع)

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