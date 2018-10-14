ايران تشارك في معرض العراق الدولي التجاري

بغداد / 14 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال المستشار التجاري الايراني في بغداد 'ناصر بهزاد' ان الشركات الايرانية ستشارك في معرض العراق الدولي التجاري الذي سيبدأ في دورته الخامسة والاربعين اعتبارا من 10 لغاية 19 نوفمبر القادم.

وفي تصريح له اليوم الاحد، اوضح بهزاد ان الشركات الايرانية المشاركة في معرض العراق التجاري، ستعرض منتجاتها في مختلف المجالات بما فيها الاغذية والنسيج والمنظفات ومستحضرات التجميل والمنتجات الصحية والمعدنية والاجهزة والحرف اليدوية.
كما لفت المستشار التجاري الايراني في بغداد الي مشاركة 20 دولة في معرض العراق التجاري؛ مبينا ان شعار المعرض لهذا العام هو 'المضي قدما نحو اعادة الاعمار والحرية والنصر'.
واكد بهزاد ان حضور الشركات الايرانية يصب في تعزيز العلاقات التجارية بين طهران وبغداد والعثور علي اسواق جديدة للبضائع والمنتجات الايرانية في هذا البلد.
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ايران تشارك في معرض العراق الدولي التجاري

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