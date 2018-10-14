المنتخب الایرانی یحصد میدالیات ملونة فی بطولة الیابان العالمیة للكاراتیه

بكین / 14 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا - اختتمت المسابقات الدولیة العاشرة لریاضة الكاراتیة - فئة كیوكوشن كای الیوم الاحد فی الیابان، بنجاح باهر للمنتخب الایرانی الذی احرز میدالیات ملونة فی مختلف الاوزان والفئات لهذه المنافسات.

وافادت السفارة الایرانیة لدي الیابان، ان مراسم اختتام بطولة الیابان العالمیة للكاراتیة اقیمت الیوم الاحد بحضور حشد من الجالیة الایرانیة المقیمة فی الیابان والتی جاءت لتشجیع لاعبی المنتخب الوطنی.
وبحسب هذا التقریر، فقد حصل اللاعبان فی وزن فوق 78 كم 'حمید رضا ردائی' علي المیدالیة الذهبیة وایضا 'فرهاد دیاری' علي الفضیة، فیما حصد اللاعب الایرانی الاخر للوزن دون الـ 78 كم 'سید حسن مقدسی فراهانی' علي المیدالیة الفضیة؛ وفی فئة الرواد احرز اللاعب الایرانی 'علی حیاتی' المركز الثانی، وفی فئة الاطفال فاز اللاعب 'امیر علی فیروز ابادی' بالمركز الثالث لهذه المنافسات.
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میدالیات ملونة

بطولة الیابان للکاراتیه

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المنتخب الایرانی یحصد میدالیات ملونة فی بطولة الیابان العالمیة للكاراتیه

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