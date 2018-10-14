رئيس جامعة المذاهب الاسلامية:رسالتنا هي الوقاية من التطرف والعنف

طهران/14تشرين الاول/اكتوبر- قال رئيس جامعة المذاهب الاسلامية محمد حسين مختاري ان رسالة هذه الجامعة تتمثل في الوقاية من التطرف والعنف والفهم الناقص للدين.

وفي ملتقي 'التعاون العلمي والثقافي بين ايران وروسيا؛ الطاقات والافاق' قال مختاري اليوم الاحد ان تأسيس جامعة المذاهب الاسلامية هدفه نشر التعاليم الاسلامية وابلاغ الرسالات النبوية بصورة نظرية مما يسهم في توعية جيل الشباب.
واضاف ان جامعة المذاهب الاسلامية تسعي الي الافادة من الطاقات والقدرات علي الصعيد الدولي من خلال تعزيز التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة وتبادل الطلبة والاساتذة والوفود العلمية .
واشار الي ان جامعة المذاهب الاسلامية وقعت عددا من مذكرات التفاهم و ان جامعة 'رودن' الروسية اعلنت استعدادها لاقامة مؤتمر دولي بالتعاون مع جامعة المذاهب الاسلامية في طهران او موسكو تحت عنوان الدين والتصدي للعنف.
واضاف ان هذا المؤتمر سيعقد في اواخر الخريف او اوائل الشتاء بصورة دورية.
انتهي**2018**س.ر



برچسب ها

اجتماعي

جامعة المذاهب الاسلامية

الوقاية عن التطرف

نشر التعاليم الاسلامية

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رئيس جامعة المذاهب الاسلامية:رسالتنا هي الوقاية من التطرف والعنف

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