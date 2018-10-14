مسؤولة برلمانیة : منطق الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تسبب فی عزلة امریكا

طهران / 14 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – قالت نائبة رئیس اللجنة الثقافیة فی مجلس الشوري الاسلامی السیدة 'فاطمة ذوالقدر' ان المنطق الذی تنتهجه الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة علي الصعید الدولی تسبب فی عزلة امریكا.

ودعت السیدة ذوالقدر فی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم الاحد، الي تعزیز التماسك والوحدة الوطنیة وتوظیف طاقات البلاد كافة لاجتیاز العقبات وهزیمة امریكا.
واشارت البرلمانیة الایرانیة الي تصریحات الرئیس روحانی الیوم فی جامعة طهران؛ مبینة ان امریكا كانت ولاتزال تسعي لإلحاق الهزیمة بایران فی كل من سوریا والیمن والعراق ولبنان لكنها لطالما منیت بالفشل فی هذا الخصوص.
وانطلاقا من تاكید رئیس الجمهوریة (فی تصریحاته بجامعة طهران الیوم)، علي التعاون الشامل بین السلطات الثلاث واعضاء البرلمان والمسؤولین فی سیاق التصدی لامریكا، اكدت ذوالقدر ان الوحدة والتماسك ینبغی ان یكون واسعا، وبما یشمل جمیع الطاقات والقوي فی البلاد.
وتابعت القول، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة برهنت قدراتها لاستیفاء حقوقها علي الصعید الدولی، واكّدت التزامها بالقوانین الدولیة؛ داعیة الي بذل الجهود لتعزیز الاستقرار الاقتصادی والاستمثارات فی البلاد وترسیخ التعامل الاقتصادی مع العالم.
انتهي ** ح ع



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ذوالقدر

منطق الجمهوریة الاسلامیة

التعامل الاقتصادي مع العالم

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مسؤولة برلمانیة : منطق الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تسبب فی عزلة امریكا

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