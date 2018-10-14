تعاون ايراني – ياباني لتدريب العاملين في جمارك افغانستان

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لدائرة الجمارك الايرانية اليوم الاحد، ان مذكرة التفاهم الخاصة بتدريب الموظفين الافغان وُقعت بحضور رئيس الجمارك العامة في ايران 'فرود عسكري'، ورئيس مكتب التعاون الفني والدولي في اليابان 'يوكيهارو كوباياشي'، ومدير عام دائرة غرب اسيا بوزارة الخارجية الايرانية 'رسول اسلامي'.

وبحسب هذه الوثيقة، سقوم دائرة الجمارك العامة للجمهورية الاسلامية بتقديم مشروعها المشترك مع اليابان لتدريب العاملين في دائرة الجمارك الافغانية.

وفي تصريح له بالمناسبة، نوّه عسكري بالتزام دائرة الجمارك اليابانية بشؤون تيسير التجارة والقضايا ذات الصلة بسلامة العمل ومكافحة السلع المزيفة.

و وصف المسؤول الايراني التعاون الثنائي بين طهران وطوكيو في مجال تدريب العاملين لدي جمارك افغانستان بانه انموذج واضح وناجح للتعاون الدولي الايراني مع البلدان الصديقة.

الي ذلك، قال المسؤول الياباني خلال هذه المراسم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها طاقات جيدة في مجال التدريب الجمركي؛ معربا باسم حكومة طوكيو عن تقديره لتعاون الجمارك الايرانية في مجال تدريب العاملين لدي الجمارك الافغانية .

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