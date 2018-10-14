ايران تنشئ مستشفيات ميدانية لخدمة زوار الاربعين

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، نوّه رئيس زادة الي البرامج المحددة من جانب قوات التعبئة الطبية في ايران لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بزيارة الاربعين؛ مبينا انه علي اعتاب الذكري السنوية لهذه المراسم سيكون هناك توافد لاعداد كبيرة من الزوار الذين يقصدون الاراضي العراقية قادمين من ارجاء العالم بهدف احياء هذه الذكري المقدسة بكل عظمة وشموخ وسيقطعون مسافات طويلة مشيا علي الاقدام وصولا الي كربلاء المقدسة.

وتابع قائلا، ان هؤلاء الزوار سيحتاجون قطعا الي الخدمات الطبية والعلاجية؛ الامر الذي يوضع سنويا علي سلّم البرامج والتدابير الطبية الدولية.

وقال رئيس زادة ان البرامج والخدمات الطبية والعلاجية المخصصة لزوار الاربعين ستشهد زيادة بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة خلال مراسم الاربعين لهذا العام.

انتهي ** ح ع

