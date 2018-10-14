اكادیمیة روسیة :

انشاء مركز لتعلیم اللغة الفارسیة فی جامعة رودن المركزیة فی موسكو

طهران / 14 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – اعلنت مساعدة رئیس 'جامعة رودن المركزیة' فی روسیا السیدة 'لاریسا یفرموفا' عن انشاء مركز لتعلیم اللغة الفارسیة بهدف توفیر فرص استكمال الدراسة لطلاب الجامعة فی الخارج.

وفی تصریح لها خلال ملتقي 'التعاون العلمی والثقافی الایرانی – الروسی .. الطاقات والافاق المستقبلیة' الذی عقد الیوم الاحد فی جامعة المذاهب الاسلامیة بطهران، اكدت السیدة یفرموفا علي دور التعاون العلمی والاكادیمی فی تعزیز العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة بین البلدین.
ونوّهت الاكادیمیة الروسیة الي ان هذا الملتقي المشترك الذی یعقد فی دورته الاولي بین جامعة رودن الروسیة والمذاهب الاسلامیة فی ایران، سیترتب علیه تعاون وسیع النطاق فی مجال تبادل الطلبة الجامعیین بین البلدین.
وبحسب السیدة یفرموفا، یعود تاریخ التعاون الاكادیمی بین ایران وروسیا الي العام 1960، وتضمن حتي الان20 جامعة روسیة و13 جامعة ایرانیة؛ مشیرة الي المؤتمر الذی سیعقد فی موسكو بهدف تعزیز التعاون العلمی والاكادیمی المشترك.
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علمی آموزشی

اکادیمیة روسیة

تعلیم اللغة الفارسیة

جامعة رودن المرکزیة

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انشاء مركز لتعلیم اللغة الفارسیة فی جامعة رودن المركزیة فی موسكو

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