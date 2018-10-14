حزب كردي عراقي: ايران لاعب اساسي في المنطقة

بغداد/14 تشرين الاول/ اكتوبر/ارنا- رأي النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لاعب اساسي في المنطقة.

وقال برواري في تصريح خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ان 'علاقات اقليم كردستان العراق مع الجمهورية الاسلامية في ايران مبنية علي اساس التعاون المشترك بين الجانبين، وان اقليم كردستان العراق يراعي هذا الموضوع بشكل اكثر ', مشيرا الي ان 'الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر لاعبا اساسيا في المنطقة من جميع النواحي الايجابية' .
وتابع ، ان 'الاستقرار السياسي في العراق سيلعب بشكل ايجابي دورا كبيرا في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل افضل من السابق'.
يشار الي ان محافظ اربيل شمال العراق نوزاد هادي اكد في وقت سابق بان علاقات اقليم كردستان مع الجمهورية الاسلامية الايرانية 'جيدة جدا'، فيما لفت الي انه سيتم وضع برامج لتعزيز العلاقات مع محافظة اذربايجان الغربية الايرانية.
انتهي ع ص ** 1718



برچسب ها

سياسي

العراق

حزب كردي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

حزب كردي عراقي: ايران لاعب اساسي في المنطقة

معظم المشاهدات

السعودية مملكة الاغتيالات

مندوب ايران في الجمعية العامة للامم المتحدة:

السعودية مملكة الاغتيالات

تحذیرات من حملات تستهدف العلاقات بین ایران والعراق

تحذیرات من حملات تستهدف العلاقات بین ایران والعراق

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

الرئیس الایرانی:

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

النائب الاول للرئیس الایرانی:

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

عمان تمنح التجار الإيرانيين إعفاءات مالية لتصدير السلع

مصدر مسؤول في غرفة إيران وعمان التجارية:

عمان تمنح التجار الإيرانيين إعفاءات مالية لتصدير السلع

أحدث الأخبار

تعاون ايراني – ياباني لتدريب العاملين في جمارك افغانستان

تعاون ايراني – ياباني لتدريب العاملين في جمارك افغانستان

ايران تنشئ مستشفيات ميدانية لخدمة زوار الاربعين

مصدر مسؤول :

ايران تنشئ مستشفيات ميدانية لخدمة زوار الاربعين

انشاء مركز لتعلیم اللغة الفارسیة فی جامعة رودن المركزیة فی موسكو

اكادیمیة روسیة :

انشاء مركز لتعلیم اللغة الفارسیة فی جامعة رودن المركزیة فی موسكو

حزب كردي عراقي: ايران لاعب اساسي في المنطقة

حزب كردي عراقي: ايران لاعب اساسي في المنطقة

الشيخ حمودي يجدد الموقف الرافض للعقوبات الاميركية ضد ايران

الشيخ حمودي يجدد الموقف الرافض للعقوبات الاميركية ضد ايران

موضوعات مرتبط