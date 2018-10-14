حزب كردي عراقي: ايران لاعب اساسي في المنطقة

وقال برواري في تصريح خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ان 'علاقات اقليم كردستان العراق مع الجمهورية الاسلامية في ايران مبنية علي اساس التعاون المشترك بين الجانبين، وان اقليم كردستان العراق يراعي هذا الموضوع بشكل اكثر ', مشيرا الي ان 'الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر لاعبا اساسيا في المنطقة من جميع النواحي الايجابية' .

وتابع ، ان 'الاستقرار السياسي في العراق سيلعب بشكل ايجابي دورا كبيرا في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل افضل من السابق'.

يشار الي ان محافظ اربيل شمال العراق نوزاد هادي اكد في وقت سابق بان علاقات اقليم كردستان مع الجمهورية الاسلامية الايرانية 'جيدة جدا'، فيما لفت الي انه سيتم وضع برامج لتعزيز العلاقات مع محافظة اذربايجان الغربية الايرانية.

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