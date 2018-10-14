الشيخ حمودي يجدد الموقف الرافض للعقوبات الاميركية ضد ايران

وقال الشيخ حمودي في كلمة له بأحتفالية في الذكري السنوية السابعة والثلاثين لتأسيس المجلس الاعلي الاسلامي العراقي، يوم السبت، 'نرفض سياسات الهيمنة والتلويح بأستخدام القوة واساليب العقوبات، ونجدد موقفنا الرافض للعقوبات الامريكية علي ايران والعديد من بلدان العالم، وندعو الي الحوار والتفاوض في حل المشكلات'.

وشدد رئيس المجلس الاعلي علي 'أهمية أن يلعب العراق دورا محوريا في أمن واستقرار المنطقة، والتعاون بين دولها'، واستنكر، التهديدات الاسرائيلية بقصف الاراضي العراقية، مؤكدا قدرة الشعب العراقي علي الدفاع عن أراضيه، ووقوف العراق الي جانب الاشقاء في فلسطين، وحرصه علي اقامة علاقات متوازنة مع المحيط الاقليمي والمجتمع الدولي'.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، طالب الشيخ حمودي، الحكومة المقبلة الي 'وضع خمس قضايا في سلم أولوياتها، في مقدمتها وضع آليات محددة وسياقات عمل لمكافحة الفساد، وتجاوز آليات وأساليب المحاصصة في توزيع المسؤوليات، والعمل بجدية لحماية المنتج الوطني، وإيلاء أهمية قصوي لقطاع الشباب، لاسيما خريجي المعاهد والكليات وتوفير فرص العمل لهم، ودعم المرأة وتمكينها من المشاركة في ميادين العلم والعمل'.

وشهدت احتفالية المجلس الاعلي حضورا سياسيا ودبلوماسيا واسعا لكبار الزعامات السياسية العراقية، الي جانب العديد من كبار المسؤولين واعضاء البرلمان والساسة، اضافة الي حضور عدد كبير من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية في العراق.

انتهي ع ص**س.ر

