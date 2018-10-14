الشيخ حمودي يجدد الموقف الرافض للعقوبات الاميركية ضد ايران

بغداد/14 تشرين الاول/ اكتوبر/ارنا- جدد رئيس المجلس الاعلي الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي موقف العراق الرافض لفرض العقوبات الاقتصادية الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول اخري، داعيا الي انتهاج مبدأ الحوار لحل المشكلات القائمة بين مختلف الاطراف.

وقال الشيخ حمودي في كلمة له بأحتفالية في الذكري السنوية السابعة والثلاثين لتأسيس المجلس الاعلي الاسلامي العراقي، يوم السبت، 'نرفض سياسات الهيمنة والتلويح بأستخدام القوة واساليب العقوبات، ونجدد موقفنا الرافض للعقوبات الامريكية علي ايران والعديد من بلدان العالم، وندعو الي الحوار والتفاوض في حل المشكلات'.
وشدد رئيس المجلس الاعلي علي 'أهمية أن يلعب العراق دورا محوريا في أمن واستقرار المنطقة، والتعاون بين دولها'، واستنكر، التهديدات الاسرائيلية بقصف الاراضي العراقية، مؤكدا قدرة الشعب العراقي علي الدفاع عن أراضيه، ووقوف العراق الي جانب الاشقاء في فلسطين، وحرصه علي اقامة علاقات متوازنة مع المحيط الاقليمي والمجتمع الدولي'.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، طالب الشيخ حمودي، الحكومة المقبلة الي 'وضع خمس قضايا في سلم أولوياتها، في مقدمتها وضع آليات محددة وسياقات عمل لمكافحة الفساد، وتجاوز آليات وأساليب المحاصصة في توزيع المسؤوليات، والعمل بجدية لحماية المنتج الوطني، وإيلاء أهمية قصوي لقطاع الشباب، لاسيما خريجي المعاهد والكليات وتوفير فرص العمل لهم، ودعم المرأة وتمكينها من المشاركة في ميادين العلم والعمل'.
وشهدت احتفالية المجلس الاعلي حضورا سياسيا ودبلوماسيا واسعا لكبار الزعامات السياسية العراقية، الي جانب العديد من كبار المسؤولين واعضاء البرلمان والساسة، اضافة الي حضور عدد كبير من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية في العراق.
انتهي ع ص**س.ر



برچسب ها

سياسي

العراق

الشيخ همام حمودي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الشيخ حمودي يجدد الموقف الرافض للعقوبات الاميركية ضد ايران

معظم المشاهدات

السعودية مملكة الاغتيالات

مندوب ايران في الجمعية العامة للامم المتحدة:

السعودية مملكة الاغتيالات

تحذیرات من حملات تستهدف العلاقات بین ایران والعراق

تحذیرات من حملات تستهدف العلاقات بین ایران والعراق

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

الرئیس الایرانی:

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

النائب الاول للرئیس الایرانی:

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

عمان تمنح التجار الإيرانيين إعفاءات مالية لتصدير السلع

مصدر مسؤول في غرفة إيران وعمان التجارية:

عمان تمنح التجار الإيرانيين إعفاءات مالية لتصدير السلع

أحدث الأخبار

تعاون ايراني – ياباني لتدريب العاملين في جمارك افغانستان

تعاون ايراني – ياباني لتدريب العاملين في جمارك افغانستان

ايران تنشئ مستشفيات ميدانية لخدمة زوار الاربعين

مصدر مسؤول :

ايران تنشئ مستشفيات ميدانية لخدمة زوار الاربعين

انشاء مركز لتعلیم اللغة الفارسیة فی جامعة رودن المركزیة فی موسكو

اكادیمیة روسیة :

انشاء مركز لتعلیم اللغة الفارسیة فی جامعة رودن المركزیة فی موسكو

حزب كردي عراقي: ايران لاعب اساسي في المنطقة

حزب كردي عراقي: ايران لاعب اساسي في المنطقة

الشيخ حمودي يجدد الموقف الرافض للعقوبات الاميركية ضد ايران

الشيخ حمودي يجدد الموقف الرافض للعقوبات الاميركية ضد ايران

موضوعات مرتبط