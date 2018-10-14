علي خلفية اختفاء جمال خاشقجي؛

رابطة الصحفيين في طهران تطالب الدول بحماية الاعلاميين

طهران / 14 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اصدرت رابطة الصحفيين في طهران بيانا علي خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومصيره المجهول؛ مطالبة الدول كافة ببذل الجهود لحماية امن الاعلاميين واصحاب وكالات الانباء.

وجاء في البيان، انه في ضوء الانباء المثيرة للقلق والتي نُشرت خلال الايام الاخيرة حول مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فإن رابطة الصحفيين في طهران تعرب عن املها بان يكون الاخير، وبغض النظر عن آرائه السياسية والاجتماعية، علي قيد الحياة وبصحة جيدة رغم ان هذا الامل يبدو بمرور الوقت معدوما'.
واكدت رابطة الصحفيين في طهران علي جميع البلدان التي تضطلع بدور مباشر في هذا الخصوص، ان تزود المجتمع الدولي بمعلومات دقيقة حول مصير خاشقجي.
كما دان البيان بشدة كافة الممارسات التي تستهدف الصحفيين؛ مؤكدا انه لا يمكن مواصلة الانشطة الصحفية دون توفير الامان للصحفيين؛ بما يلزم جميع البلدان ان تبذل جهودها بهدف حماية الاعلاميين في انحاء العالم.
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رابطة الصحفيين في طهران تطالب الدول بحماية الاعلاميين

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