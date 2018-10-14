ايران تشارك في المؤتمر الدولي لكليات الشرطة ببكين

وافادت ارنا ان الهدف من المؤتمر الذي يستمر لثلاثة ايام بمشاركة رؤساء ومسئولي شرطه 32 دولة هو عرض احدث الانجازات التي حققتها الشرطة في مجال التعاون والتدريب.

ويشارك في المؤتمر ممثلا عن قوي الامن الداخلي الايراني الضابط ' موسي بور' ضابط ارتباط شرطة الجمهورية الاسلامية في بكين.

واكد موسي بور في كلمته علي ضرورة التعاون بين قوات الشرطة للدول المختلفة وتبادل الخبرات فيما بينها وكذلك التدريب في مجال مكافحة الجريمه المنتظمة والمجاميع الارهابية والمخدرات وتهريب البشر وتهريب السلع.

واشار الي الامكانيات التي تتمتع بها قوي الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية وقال ان الشرطة الايرانية ولرفع مستوي الامن العالمي مستعدة للتعاون مع مختلف الدول في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

وبين مهام قوات الامن الداخلي الايراني والتي تمتاز بتنوع اختصاصاتها مشيرا الي قوات مكافحة المخدرات وقال: ان شرطة مكافحة المخدرات في الجمهورية الاسلامية الايرانيه هي الاقوي و الاكثر خبرة عالميا في هذا المجال بحيث ان اكثر مضبوطات المخدرات عالميا تمت علي يد الشرطة الايرانية.

انتهي**م م** 1718

