117 وحدة انتاجية تعمل في اوزبكستان بمشاركة الايرانيين

واضاف عبدالله يف اليوم الاحد خلال زيارته للمحافظة المركزية (وسط ) ان التعاون والنشاطات المشتركة بين الصناعيين والتجار الاوزبكيين ونظرائهم الايرانيين حققت مكاسب ملحوظة للبلدين.

واضاف ان معظم المستثمرين في مجال الصناعة في اوزبكستان هم من اهالي المحافظة المركزية في ايران الامر الذي يشير الي الطاقات الموجودة في هذه المحافظة في قطاع الصناعة.

وقال انه يزور محافظة المركزية حاليا للمزيد من التعرف علي طاقاتها الصناعية والزراعية والتمهيد للمزيد من التبادل الاقتصادي بين تجار هذه المحافظة ونظرائهم الاوزبكيين مضيفا انه ليس هناك اي عائق بشان اصدار التاشيرات للتجار والاقتصاديين الايرانيين للعمل الاقتصادي الي اوزبكستان.

انتهي**2018 ** 1718

