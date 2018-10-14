تعزيز التبادل التجاري بين ايران وقطر

واضاف حسيني محمدي اليوم الاحد انه وبالتزامن مع انطلاق معرض المنتجات الدولية ( IPEC) في قطر الاسبوع الماضي، توجه وفد يضم عددا من مدراء القطاع الخاص و رجال الاعمال في بوشهر الي قطر.

واوضح ان الوفد الايراني تطرق خلال اللقاء مع عدد من المسؤولين القطرييين إلي مختلف القضايا الاقتصادية بما فيها النقل والتامين والمصارف والخدمات الفنية والهندسة وكذلك امكانية مشاركة ايران في الاستثمار في قطر.

وفيما اشار الي ترحيب زوار المعرض بقدرات الوحدات الانتاجية الايرانية، اضاف ان الوفد اجري علي هامش المعرض محادثات جيدة مع اطراف اجنبية بشأن التعاون التجاري المشترك.

وتابع قائلا ان محافظ بوشهر اجري ايضا لقاءات منفصلة مع كل من رئيس الوزراء القطري و وزراء الاقتصاد و التجاره، و الطرق و بناء المدن، و البيئة حيث استعرض الجانبان خلال اللقاءات مختلف القضايا بما فيها تسهيل التبادل التجاري و تعزيز البني التحتية في ميناء الرويس القطري و كذلك التعاون المشترك في مجال تسهيل تصدير المواد البروتينية واقامة فروع المتاجر في قطر واستزراع الاسماك.

يذكر ان حجم تصدير ايران الي قطر بلغ 139 مليون دولار في الشهور الستة الاولي من العام الجاري ( بدأ في 20 مارس 2018) و استحوذت بوشهر علي 57 مليون دولار منه.

انتهي**1110 ** 1718

