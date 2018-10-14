قائد الثورة يدعو المفكرين لدراسة واصلاح الوثيقة الاساس للانموذج الاسلامي –الايراني للتقدم

طهران / 14 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا - دعا قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، مختلف الاجهزة والمراكز العلمية والنخب والمفكرين لدراسة عميقة لمختلف ابعاد الوثيقة الاساس للانموذج الاسلامي –الايراني للتقدم، وتقديم الآراء الاستشارية لاصلاح واكمال هذه الوثيقة الاستراتيجية والارتقاء بها.

وافاد الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله الخامنئي، ان الدعوة التي وجهها سماحة القائد جاءت اثر صياغة الانموذج الاساس الاسلامي –الايراني للتقدم والتي تم فيها رسم اهم مبادئ واهداف التقدم والافق المتوخي للبلاد خلال العقود الخمسة القادمة والتدابير المؤثرة للوصول اليها.
وطلب قائد الثورة من مركز الانموذج الاسلامي –الايراني للتقدم للعمل عبر المشورة مع المراجع المدرجة في الدعوة لدراسة الآراء والمقترحات المكملة بدقة والاستفادة منها وتقديم النسخة المعدلة للانموذج الاسلامي –الايراني للتقدم في غضون عامين كحد اقصي للمصادقة عليه وابلاغه.
ومن المقرر البدء بتنفيذ الوثيقة في مطلع القرن الخامس عشر هـ. شمسي (اي العام الايراني 1400 ، العام الميلادي 2021)، لتجري شؤون البلاد وفقا لها.
يتبع.. 1837



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قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي

الوثيقة الاساس للانموذج الاسلامي –الايراني للتقدم

ايران

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قائد الثورة يدعو المفكرين لدراسة واصلاح الوثيقة الاساس للانموذج الاسلامي –الايراني للتقدم

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