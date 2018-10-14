تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد النظام السعودي في امريكا

واضافت اسلافين اليوم الاحد في حوار مع مراسل ارنا فيما يتعلق بالاجراءات التي ستتخذها واشنطن حيال اختفاء الصحفي المنتقد للنظام السعودي جمال خاشقي : بتصوري ان الاحتجاجات لن تتوقف بهذه السهولة وسينجم عنها نوع من الضغط علي السعودية وان هذا الموضوع سيستمر لمدة طويلة.

وقالت ايضا ان النظام السعودي لم يتمتع يوما ما بقاعدة شعبية في امريكا وان الشعب الامريكي لن ينسي دورها في هجمات 11 سبتمبر برغم ان البعض يعتبر علاقاتها مع واشنطن استراتيجة ومهمة ولكن الاغلبية يعتبرون السعودية نظاما رجعيا وقمعيا للغاية.

واستبعدت عضوة المركز الاطلنطي للدراسات احتمال طمس قضية خاشقجي من قبل الكونغرس وقالت: ان الخاشقجي كان من الشخصيات المعروفة في واشنطن وكاتبا في صحيفة واشنطن بوست وان ماصدر عن الكونغرس كان قابلا للتأمل بحيث اثار فرض حظر ضد السعودية.

واضافت اسلافين ان الكلام الاخير لترامب حول العلاقات المميزة مع الرياض اغضب الكثيرين في واشنطن و ان الديمقراطيين ليسوا هم المحتجين الوحيدين بل ان المحافظين المدافعين عن حقوق الانسان هم ايضا في عداد هؤلاء المحتجين.

انتهي**م م** 1837

