وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

طهران/14تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن وزير الامن حجة الاسلام 'سيد محمود علوي' عن تفكيك 300 خلية ارهابية حتي اليوم والقضاء علي جميع عناصرها.

واضاف علوي الذي كان يتحدث في الملتقي الطلابي التاسع في طهران ان وزارة الامن شديدة البأس في مواجهة الاعداء ولكننا نامل بأن يشعرعامة الشعب بالراحة والطمأنية عند سماعهم اسم وزارة الامن.
واشارعلوي الي الاهمية الخاصة التي يعيرها الاسلام للشباب وقال: في احاديث المعصومين عليهم السلام فان الشباب هم عناصر بناء المجتمع وليس تخريبه لانهم بناة المستقبل.
واضاف :نحن المسلمون فخورون بأن اولي ايات القران الكريم التي نزلت علي الرسول(ص) كان فحواها العلم والمعرفة والتعلم وان الاسلام اعتبر كسب العلم واجبا كما جاء في الحديث النبوي الشريف (اطلب العلم من المهد الي اللحد).
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وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

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