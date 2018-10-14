رئیس جامعة طهران :

حان الوقت المناسب لاجراء اصلاحات جوهریة فی المجال الاقتصادی

طهران/14تشرین الاول/اكتوبر/ارنا- قال رئیس جامعة طهران 'محمود نیلی احمدابادی' فی اشارة الي دور الجامعات فی حل قضایا البلاد انه حان الوقت المناسب لاجراء اصلاحات جوهریة فی المجال الاقتصادی والمشاركة الجماعیة.

واضاف احمد ابادی الیوم الاحد خلال مراسم بدء العام الدراسی للجامعات التی حضرها رئیس الجمهوریة فی جامعة طهران : ان جامعاتنا تسیر فی طریق التطور والتنمیة وتشیر التقییمات الدولیة أن 20 من جامعاتنا ضمن الافضل عالمیا حیث ان جامعة طهران ارتقت الي المرتبة 16 بعدما كانت 18 .
وفی سیاق اخر من كلامه اشار رئیس جامعة طهران الي استقبال الطلبة الاجانب فی جامعات البلاد معتبرا ذلك من نجاحات الدبلوماسیة السیاسیة الایرانیة وقال : فی ظل تدابیر قائد الثورة والحكومة حققنا الكثیر فی المحافل الدولیة ومنها الانتصار فی محكمة لاهای التی جعلت امریكا اكثر عزلة عالمیا وفی هذا السیاق لایمكن انكار الدور الفاعل لاساتذة الجامعات وخاصة جامعة طهران فی هذ الشأن.
واضاف ان الدبلوماسیة السیاسیة والعلمیة للبلاد كانت وراء نجاح ایران دولیا وأن الجامعات علي استعداد للمساعدة فی جمیع المجالات الاخري.
انتهي**م م** 1837



برچسب ها

فرهنگی

جامعة طهران

اصلاحات جوهریة

التطور والتنمیة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

حان الوقت المناسب لاجراء اصلاحات جوهریة فی المجال الاقتصادی

معظم المشاهدات

السعودية مملكة الاغتيالات

مندوب ايران في الجمعية العامة للامم المتحدة:

السعودية مملكة الاغتيالات

تحذیرات من حملات تستهدف العلاقات بین ایران والعراق

تحذیرات من حملات تستهدف العلاقات بین ایران والعراق

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

النائب الاول للرئیس الایرانی:

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

وكیل الخارجیة: العالم یسعي للحد من تاثیر الحظر الامیركی ضد ایران

خلال لقائه الرئیس التنفیذی الافغانی فی دوشنبة..

وكیل الخارجیة: العالم یسعي للحد من تاثیر الحظر الامیركی ضد ایران

العراق يغلق حدود شلمجة التجارية

العراق يغلق حدود شلمجة التجارية

أحدث الأخبار

رابطة الصحفيين في طهران تطالب الدول بحماية الاعلاميين

علي خلفية اختفاء جمال خاشقجي؛

رابطة الصحفيين في طهران تطالب الدول بحماية الاعلاميين

ايران تشارك في المؤتمر الدولي لكليات الشرطة ببكين

ايران تشارك في المؤتمر الدولي لكليات الشرطة ببكين

117 وحدة انتاجية تعمل في اوزبكستان بمشاركة الايرانيين

السفير الاوزبكي:

117 وحدة انتاجية تعمل في اوزبكستان بمشاركة الايرانيين

تخصيص 168 بوابة في المعابر الحدودية لخدمة زوار الأربعين

مصدر مسؤول :

تخصيص 168 بوابة في المعابر الحدودية لخدمة زوار الأربعين

محافظ خوزستان يشدد علي اهميه توفير الامن لزوار مراسم الاربعين

محافظ خوزستان يشدد علي اهميه توفير الامن لزوار مراسم الاربعين

موضوعات مرتبط