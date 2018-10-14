حان الوقت المناسب لاجراء اصلاحات جوهریة فی المجال الاقتصادی

واضاف احمد ابادی الیوم الاحد خلال مراسم بدء العام الدراسی للجامعات التی حضرها رئیس الجمهوریة فی جامعة طهران : ان جامعاتنا تسیر فی طریق التطور والتنمیة وتشیر التقییمات الدولیة أن 20 من جامعاتنا ضمن الافضل عالمیا حیث ان جامعة طهران ارتقت الي المرتبة 16 بعدما كانت 18 .

وفی سیاق اخر من كلامه اشار رئیس جامعة طهران الي استقبال الطلبة الاجانب فی جامعات البلاد معتبرا ذلك من نجاحات الدبلوماسیة السیاسیة الایرانیة وقال : فی ظل تدابیر قائد الثورة والحكومة حققنا الكثیر فی المحافل الدولیة ومنها الانتصار فی محكمة لاهای التی جعلت امریكا اكثر عزلة عالمیا وفی هذا السیاق لایمكن انكار الدور الفاعل لاساتذة الجامعات وخاصة جامعة طهران فی هذ الشأن.

واضاف ان الدبلوماسیة السیاسیة والعلمیة للبلاد كانت وراء نجاح ایران دولیا وأن الجامعات علي استعداد للمساعدة فی جمیع المجالات الاخري.

انتهي**م م** 1837

