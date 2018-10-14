محافظ خوزستان:

العراق غير مستعد لابقاء منفذي شلمجه وجذابه مفتوحين تجاريا

اهواز/14تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال محافظ خوزستان 'غلامرضا شريعتي':ان البني التحتية في العراق غير جاهزة لابقاء منفذي شلمجة وجذابة مفتوحين تجاريا خلال فترة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

واضاف شريعتي في حوار خاص مع مراسل ارنا اليوم الاحد انه تم الاتفاق بين وزارة الداخلية العراقية والجمهورية الاسلامية ان يكون منفذا شلمجة وجذابة ( جنوب غرب ) مغلقا تجاريا خلال فترة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.
يذكر ان العراق وبدون انذار مسبق اغلق يوم امس السبت منفذ شلمجة امام مئات الشاحنات الايرانية المحملة بالبضائع للدخول الي العراق.
وقال شريعتي ايضا : انه من المتوقع ان يتم اغلاق منفذ جذابة تجاريا يوم الاربعاء 17 تشرين الاول/اكتوبر الجاري.
واضاف سيتم اعادة نشاط المنفذين تجاريا بعد عودة الزائرين بنهاية زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.
وافادت ارنا انه خلال العام الماضي تم تصدير بضائع بمبلغ مليار دولار الي العراق عن طريق منفذي شلمجة وجذابة.
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العراق غير مستعد لابقاء منفذي شلمجه وجذابه مفتوحين تجاريا

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