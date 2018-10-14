رئيسة المنظمة الوطنية لمعاييرالجودة

إرتقاء الموقع العالمي لمعايير الجودة الايرانية

طهران/14تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قالت رئيسة المنظمة الوطنية لمعاييرالجودة الايرانية «نَيّرَة بيروزبَخت» اليوم الأحد: إنّ ايران إرتقت بنفسها من الرتبة 32 الي الرتبة 22 عالمياً بين 163 بلداً يتمتع بالعضوية في المنظمة العالمية لمعايير الجودة (ايزو) معتبرة ذلك نجاحاً للحكومة.

وخلال كلمة ألقتها في حفل اليوم العالمي لمعايير الجودة بطهران أضافت بيروزبخت بأنّ هتاف المنظمة العالمية لمعايير الجودة هذه السنة كان «معايير الجودة العالمية والثورة الصناعية الرابعة».
وقالت بيروزبخت: إنّ المنظمة العالمية أكّدت هذا العام علي الإهتمام بدور معايير الجودة في عمل الشركات الصغري والوسطي وفي الشؤون التقنية ومعايير جودة الإبداع ومعايير الجودة العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة ودورها في الحؤول دون نشوب حروب تجارية.
وصرّحت رئيسة المنظمة الوطنية لمعاييرالجودة الايرانية بأنّ المجتمعات الصناعية بناء علي هذا المبدأ باتت تنسِّق أداءها مع معايير الجودة العالمية وذلك عبر تحديد معايير جودة في قطاعات متنوعة.
وسمّت بيروزبخت البعض منها قائلة: جاء هذا التنسيق في قطاعات، منها قطاع الخدمات المستدامة وإدارة شؤون المواد الغذائية وشؤون المسؤوليات الإجتماعية ومياه الشرب عبر أنابيب التوصيل وإدارة شؤون الطاقة وشؤون مكافحة الفساد الإداري والرشوة.
وأشارت بيروزبخت الي عضوية اولي شخصية ايرانية بعد 60 سنة في مجلس الإدارة الفني التابع لمنظمة ايزو العالمية.
كما لفتت بيروزبخت الي تأسيس مجلس أعلي لمعايير الجودة يترأسه النائب الاول لرئيس الجمهورية الايراني اسحاق جهانغيري وإعداد رُزمتين داعمتين لعمليات الإنتاج المحلي وإستيراد وتصدير السلع الايرانية.
كما أعربت رئيسة المنظمة الوطنية لمعايير الجودة المحلية عن أملها بتعاون الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية مع منظمتها في هذا الشأن.
وكان حفل اليوم العالمي لمعايير الجودة بطهران اُقيم بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية الايراني اسحاق جهانغيري و رئيسة المنظمة الوطنية لمعايير الجودة الايرانية «نَيّرَة بيروزبَخت» اليوم الأحد، تم خلاله منح 18وحدة انتاجية نموذجية شهادات تكريم.
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إرتقاء الموقع العالمي لمعايير الجودة الايرانية

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