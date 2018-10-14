محلل لبناني: السعودية لا يمكن ان تقبل وجود معارضة لها

واعتبر مراد في حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان ولي العهد محمد بن سلمان يقوم بقمع اي صوت يمكن ان يعترض علي مشروعه الذي يمهد له داخل المملكة .

وحول قضية الصحفي السعودي جمال الخاشقجي قال مراد: الثابت حتي الان ان مصير جمال الخاشقجي هو القتل . هذا الامر اكدته التسريبات المدروسة للطرف التركي مقابل الصمت السعودي والامتناع عن تقديم رواية رسمية لما جري وهذا يؤكد دور السعودية في مقتل الخاشقجي. الثابت الاخرهو ان الاتراك ،ومن خلال عدم اخراجهم للرواية الرسمية وعدم صدور اي بيان او تصريح للمدعي العام التركي يعرض خلاصة او جزء من التحقيق، يستدرجون السعودية للقبول ببعض المطالب التي طرحوها وراء الكواليس منذ الساعات الاولي لطرح القضية .. كان هناك ما يشبه الممانعة السعودية عن الاقرار باي مسؤولية الا ان الاتراك جذبوا السعوديين بذكاء واستطاعوا خلق رأي عام عالمي ضاغط ضد السعودية . وهذا يؤشر الي الاستعداد التركي للمساومة . ايضا لا بد من الاشارة الي ان هناك مصلحة اميركية وتحديدا عند الرئيس ترامب في حل القضية . الديمقراطيون استغلوا الحادثة في الانتخابات والاهتمام الصحفي الاميركي في ذروته وترامب محرج وكذلك الحزب الجمهوري . لذلك اعتقد ان الاعلان عن اللجنة المشتركة السعودية التركية هو محاولة لتهدئة الموضوع اعلاميا ولتقطيع الأزمة الي ما بعد الانتخابات الاميركية .

واضاف: اعتقد ان السعودية لتخرج من المازق عليها الاعتراف او التوضيح والاجابة علي سؤال حول مكان الجثة .وطبعا هذا يعني تحميل احد ما مسؤولية هذه الجريمة . الاتهامات اليوم تتوجه الي ولي العهد محمد بن سلمان وهو فقد نتيجة ذلك كل الهالة التي عمل عليها مؤخرا ليبني صورته كرجل اصلاح . كل ذلك ذهب ادراج الرياح وتم نسفه بدليل انسحاب شخصيات ومؤسسات استشارية في عدد من المشاريع المهمة التي اطلقها ولي العهد. اليوم هناك ضغوط كثيرة عليه واري انه سيحمل احد المقربين منه المسؤولية والتسريبات تتحدث عن ان الشخص الذي سيكون كبش المحرقة هو مستشار ابن سلمان سعود القحطاني الذي غرد قبل فترة عن ان زمن الاغتيالات سيعود وهو هدد عدد من المعارضين ويقال انه تواصل مع الخاشقجي مؤخرا لاستدراجه الي السعودية.

وصرح : السعودية معروفة تاريخيا انها تتعاطي مع نوعين من المعارضين : المعارضون الذين يخرجون من المملكة ولكنهم لم ينتموا الي مؤسسات الحكومة مثل سعد الفقيه ومحمد المسعري وهؤلاء لا يشكلون اولوية لديها في الملاحفة.

وردا علي سوال بان سعد الفقيه هو المغرد الشهير الذي يعرف عن نفسه بمجتهد وهو من اكثر الذين يزعجون المملكة من خلال تسريباته الشهيرة قال مراد: نعم هو يزعجهم و هم حاولوا فتح ملف له مع البريطانيين من اجل ترحيله وفشلوا حتي الان ولكن النوع الثاني هو الاكثر ازعاجا وربما يشكل خطرا والخاشقجي هو من ضمن هذه الشريحة التي تعتبر خطيرة وتضم ايضا بعض امراء العائلة المالكة مثل تركي بن بندر وسلطان بن تركي وسعود بن سيف النصر هؤلاء خرجوا من المملكة و تجرأوا وتحدثوا الي صحف عالمية عن معارضتهم لمحمد بن سلمان ونتيجة ذلك اختطفوا من دول اوروبيين واختفت اي معلومات عنهم . النظام السعودي لا يتسامح مع اي معارض يخرج من قلب المؤسسات ليمارس معارضة للنظام .وخاصة اذا كان هذا المعارض يعرف الكثير من الاسرار . هذا ينطبق علي جمال خاشقجي الذي رافق عددا من الامراء وكان مقربأ من شخصيات تشغل مواقع حساسة مثل تركي الفيصل الذي كان مدير المخابرات العامة في السعودية . اعتقد ان ما يعرفه الخاشقجي من اسرار هو احد الدوافع لقتله اضافة طبعا الي المعلومات التي سرت مؤخرا عن ان الكاتب السعودي التقي بامير قطر .

وحول المعارضة في الداخل السعودي قال مراد: الاعتقالات الاخيرة لشخصيات مثل سلمان العودة او الكتاب والصحفيين والنشطاء تندرج في اطار سعي بن سلمان للقضاء علي اي صوت اعتراضي او تشويشي ممكن علي المشروع الذي كان يمهد له . هناك معلومات ايضا عن اعتقال شخصيات في الداخل لانها تواصلت مع معارضين في الخارج .

وحو ل ردود الفعل الدولية ازاء هذا الاسلوب القمعي بحق اي صوت معارض قال مراد: يبدو ان الغرب استفاق فجأة ومع قضية الخاشقجي علي حقيقة التعاطي السعودي مع المعارضين وعلي اساليب القمع التي يستخدمها ابن سلمان بحق النشطاء والصحفيين . وهذه اليقظة المتاخرة تأتي في اطار ابتزاز السعودية وخاصة من قبل اعضاء الكونغرس الاميركي الذين انتبهوا الي ان هناك انتهاكات وتعطش للقمع وان ولي العهد السعودي غير اصلاحي فبعثوا برسالة الي الرئيس الاميركي يطالبونه بتقديم تقرير حول الانتهاكات من اجل فرض عقوبات علي السعودية .الحقيقة ان كثيرين يعرفون حقيقة النظام السعودي ولكنهم تغاضوا من اجل المصالح واليوم يتحركون من اجل الابتزاز وهذا يدفعنا للالتفات الي الطريقة التي يتم بها تشكيل الرأي العام في العالم ووضع قضايا في صدارة الاحداث ثم سحبها من دائرة الاهتمام ربطا بالمصالح وبعيدا عن اي مباديء.

وحول دور منظمات حقوق الانسان في هذا المجال قال مراد: منظمات حقوق الانسان ليست بعيدة عن منطق المصالح . كلنا شاهدنا كيف ان منظمات حقوق الانسان تابعة للامم المتحدة وضعت السعودية علي اللائحة السوداء لقتل الاطفال ثم سرعان ما ازالتها عن اللائحة بعد تعرضها للتهديد والترغيب . هذه المنظمات مرتبطة بمواقع القرار العالمي ولا يمكن التعويل عليها .

انتهي**2054 ** 1837

