النائب الاول للرئيس الايراني:

ايران عثرت علي زبائن جدد لنفطها

طهران/14تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال النائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري اليوم الأحد: إنّ ايران عثرت علي زبائن جدد لنفطها رافق ذلك إجراؤها مفاوضات مع زبائن سابقين للتوصل الي سبل جديدة للتعاون النفطي.

وخلال كلمة له في إحتفال اليوم العالمي لمعايير الجودة بطهران أشار جهانغيري الي فرض الولايات المتحدة حظراً أحادياً ضد ايران وأضاف: إنّ ايران رغم إنسحاب بعض الدول من شراء نفطها حصلت علي زبائن جدد سيحلّون محلّ الدول المنسحبة.
ونوّه جهانغيري الي إرتفاع أسعار النفط عالمياً وقال: إنّه من ضمن الأحداث التي لم تكن علي حُسبان واشنطن قد طرأت بالفعل وهي إرتفاع سعر النفط وعدم قدرة السعودية وباقي الدول في سد ثغرة نقص النفط في الأسواق.
وصرّح جهانغيري بأنّ سعر النفط حالياً بلغ ما يزيد عن 80 دولارا موضحاً بأنّ ايران باعت نصف حصتها ستكون عوائدها مضاهية لعوائدها قبل الحظر حينما كان سعر النفط أقل.
ونفي النائب الاول لرئيس الجمهورية أن تستطيع واشنطن تصفير بيع النفط الايراني بفضل عثور ايران علي سبل جديدة ودخول القطاع الاقتصادي والشركات المحلية في هذه السوق.
و وصف جهانغيري النفط بأنه مادة استراتيجية لايستغني عنها العالم لافتاً الي مساعي الدول التي أعلنت عدم شرائها نفط ايران في الإلتفاف علي الحظر الأمريكي وعودتها لشراء النفط من ايران.
يتبع** ع ج**1837



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اقتصاد

اسحاق جهانغيري

نفط

الولايات المتحدة

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ايران عثرت علي زبائن جدد لنفطها

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