التعاون الروسي - الإيراني يقلل من تأثير الحظر الغربي

وأضاف إسماعيل شعبانوف في مقابلة مع إرنا اليوم الأحد، إنه ينبغي علي إيران وروسيا توسيع أليات التعاون بينهما نظرا للحظر المفروض علي البلدين من قبل اميركا وحلفائها.

وقال إنه في السنوات الأخيرة، اتسع هيكل التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا، مضيفا إن البلدين يمكنهما العمل سويا في مجالات هامة مثل الصناعة والعلوم والتقنيات المتقدمة والزراعة.

وأشار المسئول الروسي إلي أن اميركا تعتزم توسيع نطاق العقوبات ضد إيران وروسيا، ويجب أن يكون التركيز علي مواجهة هذه العقوبات التي تقع خارج إطار مجلس الأمن.

وقال أن البلدين قد وضعا التصدي لعقوبات واشنطن علي جدول اعمالهما، منوها الي إن إيران وروسيا لديهما قدرات ضخمة، ويمكنهما الاستفادة من تجارب كل منهما ضد العقوبات.

وأشار المسؤول الروسي، علي سبيل المثال، إلي تقدم روسيا في الأعمال المصرفية والائتمان وهو ما يمكن أن يكون مفيدا لإيران.

كما ذكر شعبانوف إن إيران خلال سنوات الحظر، اكتسبت أيضًا خبرة قيّمة في التصدي لهذا النوع من الإجراءات وتعزيز اقتصادها ، الأمر الذي قد يثير اهتمام روسيا.

وصرح شعبانوف، إن تأثير اميركا علي الساحة الدولية قد انخفض ولا يمكن مقارنته بعقود مضت؛ دونالد ترامب هو المسؤول عن هذه القضية لأن العديد من البلدان ، بما في ذلك الحلفاء المقربون خاصة كندا، يشعرون بالفزع من التصرفات الأمريكية.

ووصف المسئول الروسي، ابتعاد الاتحاد الأوروبي عن اميركا بالقضية الكبيرة بالنسبة للبيت الأبيض، قائلا إن عدم تعاون أوروبا مع اميركا بشأن قضايا مهمة مثل قضية البرنامج النووي الإيراني، علامة هامة لواشنطن وسياساتها الإقليمية.

وفي هذا السياق، قال إنه وفي هذه الظروف فقد تم توفير الأرضية لتوسيع مراكز جديدة للقدرة في العالم، بما في ذلك روسيا والصين وإيران والاتحاد الأوروبي والبرازيل وبعض البلدان الأخري، ويتحرك العالم تدريجياً من النظام الأحادي القطب إلي اقطاب متعددة.

وقال المسئول الروسي ان الوضع مهم للغاية لتنمية الدول وسيتم ازالة الحواجز امام الدول النامية تدريجيا.

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