تطوّرات شهدتها ايران في المجال الجامعي

كما أشار هاشمي في كلمة القاها في جامعة طهران قبل كلمة الرئيس الايراني حسن روحاني خلال حفل بدء العام الدراسي الجامعي الجديد الي زيادة عدد الفروع الجامعية من 400 فرع في بداية الثورة عام 1979 الي 3 آلاف فرع في الوقت الراهن كما لفت الوزير الي زيادة عدد الأساتذة من 7 آلاف الي 80 الف خلال هذه الفترة.

وبالنسبة لمقالات «آي إس آي» العالمية قال وزير الصحة الايراني: إنّ عدد هذه المقالات التي أنتجها الايرانيون بلغت 42 الف مقال في حين أنها كانت عام 1979 لم تتجاوز 700.

وأشار هاشمي الي تربية الكوادر العاملة في المجالات الطبية داخل البلاد التي أغنت المواطنين عن السفر الي مستشفيات خارج البلاد لتلقّي العلاج وتطويرهم إنتاج الأدوية والأجهزة الطبية مصرحاً بأنّ هذه المساعي جعلت ايران ترتقي من الرتبة 128 الي الرتبة 68 في التصنيف العالمي.

وقال هاشمي: إنّ المقالات ذات الصلة بالأبحاث والدراسات شهدت نمواً بلغ 400 بالمائة خلال هذه الفترة، موضحاً بأنّ 56 من الباحثين الايرانيين يُعتبرون اليوم ضمن مجموعة واحد بالمائة الذين يمثلون خِيرَة باحثي العالم.

انتهي** ع ج** 1837

