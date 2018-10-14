في كلمة لوزير الصحة الايراني:

تطوّرات شهدتها ايران في المجال الجامعي

طهران/14تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي حسن قاضي زاده هاشمي اليوم الأحد: إنّ عدد طلاب الجامعات في بداية الثورة لم يكن يتجاوز 200 الف طالب لكنه هذا العدد بعد أربعة عقود بلغ 4 ملايين طالب جامعي معتبراً ذلك منجزاً للثورة الاسلامية.

كما أشار هاشمي في كلمة القاها في جامعة طهران قبل كلمة الرئيس الايراني حسن روحاني خلال حفل بدء العام الدراسي الجامعي الجديد الي زيادة عدد الفروع الجامعية من 400 فرع في بداية الثورة عام 1979 الي 3 آلاف فرع في الوقت الراهن كما لفت الوزير الي زيادة عدد الأساتذة من 7 آلاف الي 80 الف خلال هذه الفترة.
وبالنسبة لمقالات «آي إس آي» العالمية قال وزير الصحة الايراني: إنّ عدد هذه المقالات التي أنتجها الايرانيون بلغت 42 الف مقال في حين أنها كانت عام 1979 لم تتجاوز 700.
وأشار هاشمي الي تربية الكوادر العاملة في المجالات الطبية داخل البلاد التي أغنت المواطنين عن السفر الي مستشفيات خارج البلاد لتلقّي العلاج وتطويرهم إنتاج الأدوية والأجهزة الطبية مصرحاً بأنّ هذه المساعي جعلت ايران ترتقي من الرتبة 128 الي الرتبة 68 في التصنيف العالمي.
وقال هاشمي: إنّ المقالات ذات الصلة بالأبحاث والدراسات شهدت نمواً بلغ 400 بالمائة خلال هذه الفترة، موضحاً بأنّ 56 من الباحثين الايرانيين يُعتبرون اليوم ضمن مجموعة واحد بالمائة الذين يمثلون خِيرَة باحثي العالم.
انتهي** ع ج** 1837



برچسب ها

علمي آموزشي

وزير الصحة

جامعات

قاضي زاده هاشمي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تطوّرات شهدتها ايران في المجال الجامعي

معظم المشاهدات

السعودية مملكة الاغتيالات

مندوب ايران في الجمعية العامة للامم المتحدة:

السعودية مملكة الاغتيالات

تحذیرات من حملات تستهدف العلاقات بین ایران والعراق

تحذیرات من حملات تستهدف العلاقات بین ایران والعراق

العراق يغلق حدود شلمجة التجارية

العراق يغلق حدود شلمجة التجارية

وكیل الخارجیة: العالم یسعي للحد من تاثیر الحظر الامیركی ضد ایران

خلال لقائه الرئیس التنفیذی الافغانی فی دوشنبة..

وكیل الخارجیة: العالم یسعي للحد من تاثیر الحظر الامیركی ضد ایران

عمان تمنح التجار الإيرانيين إعفاءات مالية لتصدير السلع

مصدر مسؤول في غرفة إيران وعمان التجارية:

عمان تمنح التجار الإيرانيين إعفاءات مالية لتصدير السلع

أحدث الأخبار

إرتقاء الموقع العالمي لمعايير الجودة الايرانية

رئيسة المنظمة الوطنية لمعاييرالجودة

إرتقاء الموقع العالمي لمعايير الجودة الايرانية

نائب قائد حرس الثورة الإسلامية: أمريكا باتت في عزلة

نائب قائد حرس الثورة الإسلامية: أمريكا باتت في عزلة

محلل لبناني: السعودية لا يمكن ان تقبل وجود معارضة لها

في حديث خاص لـ'ارنا'

محلل لبناني: السعودية لا يمكن ان تقبل وجود معارضة لها

ايران عثرت علي زبائن جدد لنفطها

النائب الاول للرئيس الايراني:

ايران عثرت علي زبائن جدد لنفطها

التعاون الروسي - الإيراني يقلل من تأثير الحظر الغربي

عضو مجلس شؤون القوميات الروسية:

التعاون الروسي - الإيراني يقلل من تأثير الحظر الغربي

موضوعات مرتبط