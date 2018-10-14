لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

وخلال حفل جامعی أضاف روحانی بأنّ الولایات المتحدة بدأت حربها النفسیة ثم أردفتها بحرب اقتصادیة بهدف إطلاق مزاعم حول عدم كفاءة النظام الایرانی وإزالة المشروعیة عنه لبلوغ الهدف النهائی المتمثل فی تغییر النظام الحاكم فی البلاد.

وأكّد روحانی علی وجود أیّ شك فی أنّ ایران هی المنتصرة و واشنطن هی الخاسرة علی المستوی المحلی والخارجی.

وأشار الرئیس الایرانی الی الهزیمة التی مُنیت بها الولایات المتحدة قانونیاً وسیاسیاً بسبب انتهاكها المعاهدات الدولیة ونقضها عهودها الدولیة مشیداً بالانتصار الایرانی فی هذه المواجهة.

وقال روحانی: إنّ الهدف من جمیع هذه الإجراءات هو إزالة المشروعیة عن النظام الایرانی عبر شنّ حروب نفسیة واقتصادیة تستطیع ایران فی كثیر منها إلحاق الهزیمة بواشنطن.

ولفت الرئیس الایرانی الی عدم تأیید الدول لواشنطن فی انسحابها من الإتفاق النووی إلّا قلة من الدول مضیفاً بأنّ البعض من الدول المعارضة لانسحاب الولایات المتحدة من الإتفاق النووی صرّحت بمعارضتها عبر أعرابها عن الأسف والبعض منه صرّحت بذلك جهاراً وبكل شفافیة.

وذكّر رئیس السلطة التنفیذیة الی فشل ترامب خلال إجتماع مجلس الأمن فی مساعیه الرامیة الی إلحاق الضرر بایران والحصول علی تأیید لسیاساته، حیث أنّ جمیع أعضاء المجلس أشادوا بالإتفاق النووی ومنعوا ترامب من بلوغ غایته وجعلوه یعود أدراجه صِفر الیدین.

وعزا روحانی هذا الإنتصار الایرانی الی التدبیر والقرارات السلیمة التی إتخذتها ایران خاصة بعد انسحاب واشنطن من الإتفاق النووی واصفاً أحلام واشنطن فی صدور قرارات ضد ایران وعزلة ایران الدولیة بأنها راحت أدراج الریاح.

و أعطی روحانی مصالح البلد والأمن والمصلحة الوطنیة الأولویة فی إتخاذ القرارات بشأن الإتفاق النووی مشیراً الی نجاح البلاد فی انتزاع قرار لصالحها من محكمة لاهای أعاد لها حقها وسجّل لها انتصاراً دولیاً شارك فیه متخرجون من جامعة طهران ودبلوماسیون محلیون.

وقال الرئیس الایرانی: إنّ البلاد نجحت فی تحقیق انتصار ایضاً فی المؤسسات الدولیة والقانونیة وبین الرأی العام العالمی.

وأعرب الرئیس عن إعتقاده بعدم تجربة اوروبا والولایات المتحدة نظیر ما یجری بینهما الآن إذ أنّ الشركات الاوروبیة التی تعمل مع ایران إن أوقفت تعاونها معنا ستواجه غرامة من المحكمة الاوروبیة وإن واصلت التعاون معنا ستواجه عقوبات من جانب الولایات المتحدة.

وأشار الرئیس روحانی الی وقوف اوروبا والصین وروسیا الی جانب ایران خاصة فی اجتماع مجلس الأمن الذی اُقیم هذا العام، داعیاً الإعلام الایرانی والجامعات الی التوسّع فی هذا الموضوع وتبیین تفاصیله للرأی العام الایرانی والإعلان عن أسماء الشركات التی تدخل ایران لبدء نشاطات فیها.

وأشاد الرئیس حسن روحانی بالدور القیم والسامی للجامعات الایرانیة فی آخر إنتخابات شهدتها البلاد ودورها الفاعل فی حث الجماهیر علی المشاركة فی هذه الانتخابات.

انتهی** ع ج** 1837

