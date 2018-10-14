رئيس الجمهورية يكرم المتفوقين في امتحانات دخول الجامعات

طهران/14تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- تزامنا مع مراسم بدء العام الدراسي في الجامعات قام رئيس الجمهورية 'حسن روحاني' بتكريم 25 من الطلبة المتفوقين في امتحانات دخول الجامعات.

وقد رعي الرئيس روحاني اليوم الاحد مراسم بدء العام الدراسي للجامعات وللمرة السابعة علي التوالي حيث قام في بداية المراسم بتكريم 25 من المتفوقين في امتحانات قبول الجامعات.
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اختبار دخول الجامعات

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رئيس الجمهورية يكرم المتفوقين في امتحانات دخول الجامعات

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