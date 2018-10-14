قائد في القوات البحرية للجيش:

ايران حققت الإكتفاء الذاتي العسكري بعد طرد المستشارين الأجانب

بندر عباس/14 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال قائد المنطقة الاولي للقوات البحرية للجيش الايراني في بندرعباس (جنوب البلاد) الإدميرال مجتبي محمدي اليوم الأحد: إنّ ايران بدأت مشوارها في الإكتفاء الذاتي بعد طردها المستشارين الأجانب من البلاد عام 1979 وإحالة مهمة استخدام الأجهزة والعتاد العسكري الي الكوادر الايرانية.

وفي تصريح لمراسل إرنا أضاف الادميرال محمدي بأنّ القوات المسلحة الايرانية بيّنت خلال الحرب المفروضة أنها قادرة علي توظيف ما لديها من عتاد دون الحاجة الي الأجانب.
وتابع محمدي قائلاً: إنّ مراكز أبحاث وحركة جهادية رامية الي الإكتفاء الذاتي انطلقت منذ بداية الدفاع المقدس كان هدفها الأول التوصّل الي تقنيات الأجهزة والعتاد، وقدّمت العون والإسناد الكبيرَين للبلاد خلال الحرب.
ولفت هذا القائد البحري الي توسُّع نشاط البني التحتية المتواجدة في هذه المنطقة من صناعات السفن و ورشات تصليح ضخمة ومراكز خراطة وورشات تصليح الطائرات والمروحيات.
وأكّد الادميرال محمدي علي إنتاج القوات البحرية التابعة للجيش الايراني في هذه المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة، قطعاً بحرية عسكرية وغواصات.
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الإدميرال محمدي

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ايران حققت الإكتفاء الذاتي العسكري بعد طرد المستشارين الأجانب

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