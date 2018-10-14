ايران حققت الإكتفاء الذاتي العسكري بعد طرد المستشارين الأجانب

وفي تصريح لمراسل إرنا أضاف الادميرال محمدي بأنّ القوات المسلحة الايرانية بيّنت خلال الحرب المفروضة أنها قادرة علي توظيف ما لديها من عتاد دون الحاجة الي الأجانب.

وتابع محمدي قائلاً: إنّ مراكز أبحاث وحركة جهادية رامية الي الإكتفاء الذاتي انطلقت منذ بداية الدفاع المقدس كان هدفها الأول التوصّل الي تقنيات الأجهزة والعتاد، وقدّمت العون والإسناد الكبيرَين للبلاد خلال الحرب.

ولفت هذا القائد البحري الي توسُّع نشاط البني التحتية المتواجدة في هذه المنطقة من صناعات السفن و ورشات تصليح ضخمة ومراكز خراطة وورشات تصليح الطائرات والمروحيات.

وأكّد الادميرال محمدي علي إنتاج القوات البحرية التابعة للجيش الايراني في هذه المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة، قطعاً بحرية عسكرية وغواصات.

انتهي** ع ج** 1718

