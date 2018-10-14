روحاني في رسالة للمجلس الطلابي التاسع:

سنرفع من مكانة ايران علي الساحة الدولية

طهران/ 14 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - في رسالة بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة للمجلس الطلابي، أكد رئيس الجمهورية، إنه وباستخدام المواهب العظيمة والقدرات الوفيرة الموجودة في البلاد، سنرفع من مكانة إيران علي الساحة الدولية أكثر فاكثر.

وقدم الرئيس روحاني خالص التهانئ لاقامة الدورة التاسعة للمجلس الطلابي متمنيا النجاح لجميع المشاركين والمعنين الذين يعملون بجد.
واضاف : الشعب الإيراني، بوجود الكفاءات الشبابية والمواهب اللامعة، يتطلع اليوم الي الآفاق البعيدة ويستهدف قمم العلم والمعرفة والتنمية. لمثل هؤلاء الشباب لايوجد هدفا بعيد المنال، والمجتمع الذي لديه مثل هؤلاء الشباب لن يواجه طريقا مسدودا. الهدف الرئيسي للمجلس الطلابي هو اعداد نخب شبابية لإدارة البلاد وقبول المسؤولية الاجتماعية الثقيلة للمستقبل، وهذا المجلس كممثل لملايين الطلاب، يمكن أن يكون بداية لحركة كبيرة من أجل توطيد المجتمع. مجلس التلاميد مكانا لتثقيف النقد والاستفسار وحقوق المواطنة وموسسة فعالة لزيادة الوعي وممارسة الديمقراطية في المجتمع.
وجاء في رسالة الرئيس روحاني: انتهز الفرصة وأدعو الجميع وجيل المستقبل المشرق للبلاد، الي بناء الوطن بقوة الفكر والعزيمة، بحيث يكون جديراً بهذه الأمة وبتاريخها المجيد. وأنا علي ثقة من أن المكانة الدولية للبلاد ستزداد رفعة يوما بعد يوم باستخدام المواهب العظيمة والقدرات الوفيرة المتاحة في البلاد.
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سنرفع من مكانة ايران علي الساحة الدولية

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