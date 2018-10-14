دورة الألعاب الاولمبية في الأرجنتين؛

ايراني يتقلّد برونزية الجمباز

طهران/14 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – حصل اليوم الأحد لاعب الجمباز الايراني رضا بهلول زاده خلال الدورة الثالثة للألعاب الاولمبية للشباب المقامة في عاصمة الأرجنتين علي المركز الثالث خلال منافسته النهائية في حركة قفز الحصان ليكون أوّل ايراني يحصل علي هذا المركز في اللعبة.

وكان بهلول زاده قد نجح في تقلّد البرونزية بفضل حصوله علي 13.241 نقطة سبقه لاعبان من الصين وروسيا في المركز الاول والثاني وتلاه لاعبون من ألمانيا والولايات المتحدة واليابان والبرازيل وكازاخستان وبريطانيا في المراكز التالية.
يُذكَر بأنّ منافسات الدورة الثالثة لاولمبياد الشباب 2018 في بوينس آيرس بدأت منذ 6 تشرين الاول/اكتوبر وستستمر13 يوماً تشارك فيها بعثه رياضيه ايرانيه تتكوَّن من 34 لاعباً و15 لاعبة.
وتضمّ الدورة مسابقات في المبارزة وألعاب القوي وكرة السلة الثلاثية للسيدات والتايكواندو والملاكمة والمصارعة الحرة والرومانية ورفع الأثقال والفروسيه والكاراتيه والجودو والسباحة والتجديف و تجديف الرووينغ وقوارب الكايو وكرة المنضدة والجمباز وكرة القدم الخماسية والرماية بالقوس.
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ورزش

برونزية

رضا بهلول زاده

الأرجنتين

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ايراني يتقلّد برونزية الجمباز

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