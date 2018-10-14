قطار النسر الذهبي السياحي يصل الي مدينة شيراز

شيراز/14تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- وصل قطار النسر الذهبي السياحي الذي يقل 66 سائحا اجنبيا صباح اليوم الاحد الي مدينة شيراز في جنوب ايران.

واعلن مديرعام دائرة السكك الحديد في شيراز 'غلام حسين ولدي' في حديث لمراسل ارنا، ان قطار النسر الذهبي يقل سياحا من امريكا والمانيا واستراليا وروسيا وماليزيا وايطاليا و سنغافوره.
واوضح ان هولاء السياح سيتفقدون المعالم التاريخية في المدينة بما فيها باساركاد و تخت جمشيد و نقش رستم الي جانب مقبرة الشاعرين الكبيرين حافظ و سعدي علي ان يتوجهوا عصر اليوم الي مدينة اصفهان (وسط).
وعبر قطار النسر الذهبي في السابع من شهر تشرين الاول/اكتوبر الجاري معبر سرخس الحدودي و دخل الي ايران.
وسيزور هولاء السياح مختلف المدن الايرانية بما فيها مشهد (شمال شرق) وكرمان (جنوب شرق) وكاشان واراك (وسط) وشوش (جنوب غرب) لتنتهي زيارتهم في 19من الشهر الجاري.
من جانبه اعلن مدير عام شركة باساركاد السياحية ابراهيم بور فرج الذي يتولي مسؤولية تنسيق زيارة سياح قطار النسر الذهبي في ايران، انه و خلال السنوات الاربع الاخيرة دخل 17 قطارا سياحيا الي ايران في اطار قطار يعرف باسم النسر الذهبي.
وتوقع بور فرج وصول ثلاثة قطارات سياحية اخري الي ايران حتي نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20مارس 2019).
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قطار النسر الذهبي السياحي يصل الي مدينة شيراز

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