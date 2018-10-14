الرئيس الايراني يرعي مراسم بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات

طهران/14تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- برعاية الرئيس الايراني حسن روحاني انطلقت صباح اليوم الاحد مراسم بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات و موسسات التعليم العالي بجامعة طهران.

وشارك في المراسم وزيرا العلوم والابحاث والتقنية ، والصحة والعلاج والتعليم الصحي، والمساعد العلمي والتقني لرئيس الجمهورية وعدد من الشخصيات الجامعية وحشد من الطلبة الجامعيين.
والقي وزير العلوم منصور غلامي و وزير الصحة حسن هاشمي كلمة خلال المراسم قدما خلالها تقريرا عن اوضاع الجامعات و ما تم انجازه من البرامج العلمية و التعليمية فيها.
ومن المقرر ان يلقي رئيس جامعة طهران محمود نيلي احمد ابادي و رئيس جامعة العلوم الطبية في طهران عباسعلي كريمي و كذلك احد الطلبة كلمة في المراسم.
وسيتم في ختام المراسم تكريم الطلبة المتفوقين في امتحان دخول الجامعات لهذا العام.
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الرئيس الايراني يرعي مراسم بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات

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