الرئيس الايراني يرعي مراسم بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات

وشارك في المراسم وزيرا العلوم والابحاث والتقنية ، والصحة والعلاج والتعليم الصحي، والمساعد العلمي والتقني لرئيس الجمهورية وعدد من الشخصيات الجامعية وحشد من الطلبة الجامعيين.

والقي وزير العلوم منصور غلامي و وزير الصحة حسن هاشمي كلمة خلال المراسم قدما خلالها تقريرا عن اوضاع الجامعات و ما تم انجازه من البرامج العلمية و التعليمية فيها.

ومن المقرر ان يلقي رئيس جامعة طهران محمود نيلي احمد ابادي و رئيس جامعة العلوم الطبية في طهران عباسعلي كريمي و كذلك احد الطلبة كلمة في المراسم.

وسيتم في ختام المراسم تكريم الطلبة المتفوقين في امتحان دخول الجامعات لهذا العام.

انتهي**1110** 1837

