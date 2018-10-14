التحضير لعقد الاجتماع العالمي للسياحة في إيران

واضاف حميد رضا ياري في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الاحد، ان هذا الحدث الدولي سيعقد لأول مرة علي مستويين من وزراء السياحة في 157 دولة و 540 عضوا منتسبا.

وقال إن هذا الاجتماع من الاجتماعات التي تعقد برعاية الأمم المتحدة، مضيفا أن عقد هذا الاجتماع في هذه البرهة يشير إلي عدم فعالية العقوبات.

وصرح عضو الهيئة الرئاسية في منظمة السياحة العالمية، قائلا، إن إيران شاركت سابقا كعضو منتسب في الحدث، منوها الي مشاركة أفضل 11 شركة سياحية في إيران، بما في ذلك عليصدر وماركوبولو ووكالة ققنوس للسفريات وهتل اسبيناس في هذا الحدث السياحي.

انتهي** 2344

