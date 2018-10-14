التحضير لعقد الاجتماع العالمي للسياحة في إيران

طهران/ 14 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال عضو مجلس إدارة منظمة السياحة العالمية والمدير العام لشركة عليصدر للسفريات في همدان (غرب)، إن اجتماع المنظمة العالمية للسياحة الأربعين سيعقد في الفترة من 12 الي 14 نوفمبر من هذا العام في إيران باستضافة مدينة همدان، وقد تم القيام بكل التحضيرات اللازمة.

واضاف حميد رضا ياري في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الاحد، ان هذا الحدث الدولي سيعقد لأول مرة علي مستويين من وزراء السياحة في 157 دولة و 540 عضوا منتسبا.
وقال إن هذا الاجتماع من الاجتماعات التي تعقد برعاية الأمم المتحدة، مضيفا أن عقد هذا الاجتماع في هذه البرهة يشير إلي عدم فعالية العقوبات.
وصرح عضو الهيئة الرئاسية في منظمة السياحة العالمية، قائلا، إن إيران شاركت سابقا كعضو منتسب في الحدث، منوها الي مشاركة أفضل 11 شركة سياحية في إيران، بما في ذلك عليصدر وماركوبولو ووكالة ققنوس للسفريات وهتل اسبيناس في هذا الحدث السياحي.
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التحضير لعقد الاجتماع العالمي للسياحة في إيران

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