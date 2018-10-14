إقامة معرض فني بين ايران والفلبين

وقال الملحق الثقافي الايراني في الفلبين محمد جعفري ملك: إنّ المعرض يقدّم صورة عن الحضارة الايرانية التي إمتدت جذورها الي 7 آلاف سنة سابقة والتي أتحف عبرها الايرانيون العالمَ بالسلام والصداقة.

وتم خلال المعرض استعراض لوحات خط لفنانين ايرانيين وفلبينيين تحوي مضامين السلام وتزامنت مع إقامة هذا المعرض، إقامة معرضين في جامعتين فلبينيّتَين وكنيسة.

وشارك في افتتاح المعرض الملحق الثقافي الايراني جعفري ملك ومجموعة من محبي الفن والثقافة من البلدين وفنانو ومسؤولو جامعة يو بي مانيلا الحكومية.

وأعرب «آديلايدا فيغورس» استاذ جامعة جامعة يو بي مانيلا عن ارتياحه وسروره لإقامة هذا الملتقي الفني الجامع بين الايرانيين والفلبينيين، معتبراً إقامة مثل هذه نشاطات تقريباً للجانب الثقافي بين ايران والفلبين.

وتقرّر خلال المعرض التالي الذي سيُقام في الايام القادمة، عرض 60 لوحة من فناني البلدين.

انتهي** ع ج** 1837

