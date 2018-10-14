منفذ شلمجة مفتوح امام حركة المسافرين والزائرين

وذكرت الهيئة في بيان لها، السبت، ان 'منفذ الشلامجه الحدودي مفتوح امام حركة المسافرين والزوار الكرام ويشهد دخول للزائرين والمسافرين علي مدار ٢٤ ساعة'.

واضاف بيان الهيئة، انه' من ضمن الاستعدادات لاستقبال الزوار الايرانيين هو وجود اعمال اكساء واعمال تأهيل ساحات وقوف للحافلات والمركبات التي سوف تقوم بنقل الزائرين'.

وتابع 'كما تم نصب سرادق بين الجانبين العراقي والايراني لتنظيم حركة الزوار الي كابينات الجوازات، وجميع هذه الاعمال تتعارض مع دخول الشاحنات التجارية الي الجانب الإيراني'.

واشار الي ان 'الطريق المخصص (الحولي) بدأ باستخدامه لدخول العجلات الإيرانية المحملة بالهبات والهدايا والنذور، والتي تم تحديدها بقوائم مفصلة وارسلت من قبل الهيئة العامة للكمارك الي معاونية كمرك الشلامجة لغرض المباشرة بادخال هذه العجلات'.

وأوضحت الهيئة 'بدورنا نجدد دعواتنا لوسائل الإعلام بأخذ الاخبار والمعلومات من الجهات المختصة الرسمية هيئة المنافذ الحدودية حصراً بخصوص منافذنا البرية والبحرية والجوية، والابتعاد عن الشائعات'.

وكان العراق وبسبب فقدانه للبني التحتية المناسبة، طلب إغلاق منفذ (الشلامجة) الحدودي التجاري مع الجمهورية الاسلامية، فيما اكدت ايران بأنه لاتوجد أية مشكلة لديها لتصدير السلع من هذا المنفذ.

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