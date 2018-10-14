مجموعة سياحية في شيراز تنفي استخدامها علم الكيان الصهيوني في قائمة اطعمتها

شيراز / 14 تشرين الاول/ اكتوبر /ارنا-
نفت مجموعة 'هفت خوان' السياحية في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران استخدام علم الكيان الصهيوني الي جانب اعلام دول العالم في قائمة اطعمتها في مطعمها.

وقال رئيس الهيئة الادارية لمجموعة 'هفت خوان' السياحية حسن حسن بور مساء السبت، اننا نتبع قوانين الجمهورية الاسلامية الايرانية وان علم 'الموت لاسرائيل' مرفوع علي الدوام.
واضاف حسن بور في مقطع فيديو بعث به الي وسائل الاعلام: اننا لا نعترف ابدا بالكيان الصهيوني الذي يحفل سجله الاسود بقتل النساء والاطفال، وبسبب جرائمه البشعة هذه المناهضة للبشرية فانه لم ولن يكون له مكان في قلوب البشرية.
وكذب استخدام هذه المجموعة علم الكيان الصهيوني في قائمة الطعام وقال، هنالك في مطعمنا اعلام مختلف دول العالم ولكن لا ثر لعلم الكيان الصهيوني.
وقال انه من المحتمل ان قام شخص عن خبث وقصد بالصاق علم الكيان الصهيوني علي قائمة الاطعمة وان الشخص اللاحق الذي فتح القائمة راي علم الكيان الصهيوني ومن ثم قام بتصويره ونشره علي احد مواقف التواصل الاجتماعي.
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مجموعة سياحية في شيراز تنفي استخدامها علم الكيان الصهيوني في قائمة اطعمتها

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