المؤتمر الدولي العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة في بغداد ينهي اعماله بـ 9 توصيات

وجاء في التوصيات التسع للمؤتمر الذي اقيم،مساء السبت، وافتتحه السيد عمار الحكيم وحضره الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد السيد ايرج مسجدي وعدد من سفراء دول العالم والهيئآت الدبلوماسية في العراق وشخصيات دينية وسياسية ومجتمعية بارزة.

1 - تطبيق الاجراءات القانونية الرادعة الخاصة بالتحقيقات والمحاكم لإيقاف جرائم التهديد والتصفية والاغتيالات التي تطال النساء العراقيات والكشف عن نتائج التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة وعدم السماج بالافلات من العقاب واقرار اجراءات رادعة وعاجلة لحماية النساء بشكل عام والمدافعات عن حقوق الانسان بشكل خاص.

2- مطالبة مجلس النواب العراقي بالاسراع في التصويت علي قانون مكافحة العنف الاسري بوصفه أولوية قصوي لحماية الأسرة والمرأة.

3- تحقيق التمثيل العادل للمرأة في تولي مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء والهيئات المستقلة والمستشارين والسفارات تنفيذا للخطة الوطنية وتفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي من مبدأ تكافئ الفرص واعتماد التخصص والخبرة والمهنية والاستقلال في المنصب او المركز.

4- التأكيد في تشكيل الحكومة الجديدة بان تكون هناك وزارة للمراة ضمن الكابينة الوزارية لتكون المرجع الأساس للمرأة وتمكينها وتعزيز ادارة هذه الوزارة من لجنة مختصة او مجلس من النساء الكفوءات.

5- التاكيد علي مجلس النواب بان تتضمن لجنة تعديل الدستور تمثيلا عادلاً للنساء ورفد هذه النساء من الخبيرات والمتخصصات.

6- توسيع مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام والتعايش السلمي في لجان المصالحة الوطنية ولجان التفاوض واللجنة العليا لاغاثة النازحين.

7- المشاركة في تنفييذ الخطة الوطنية ببناء السلام وتوسيع المشاركة لمنظمات المجتمع المدني وعدم احتكارها علي الجهات المنظمة.

8 - حث وسائل الاعلام في مقدمتها شبكة الاعلام العراقي وهيأة الإعلام والاتصالات علي إشاعة ثقافة التنوع الاجتماعي وإحترام الحقوق الانسانية بما يسهم في مشاركة النساء في البناء والسلام والحد من الخطاب السياسي والاعلامي والديني المتطرف.

9- الدعوة لمشاركة المرأة في صناعة القرار العراقي.

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