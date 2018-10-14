عبد المهدي والحلبوسي يؤكدان علي تسخير كل الطاقات لتشكيل حكومة معالجة للأزمات

بغداد/14 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-شدد كل من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي علي ضرورة تسخير كل الطاقات من اجل تشكيل حكومة معالجة للأزمات.

واشار بيان صادر عن مكتب الحلبوسي، الي 'ان رئيس مجلس النواب، استقبل في مكتبه، يوم السبت، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، لبحث مسار تشكيل الحكومة الجديدة، واكد علي ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة قادرة علي العمل بحيز كافٍ من الاستقلالية، لتأخذ علي عاتقها إعادة الإعمار والنهوض بقطاع الاستثمار في البلاد، واستكمال مشروع الإصلاح الوطني، من خلال كابينة حكومية منسجمة وكفوءة وتحظي بتوافق وطني شامل'.
واوضح البيان، 'ان الجانبين بحثا جهود إتمام تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات التي أقرها الدستور، فيما شددا علي أهمية تسخير كل الطاقات، لتشكيل حكومة قادرة علي معالجة الأزمات، والنهوض بطموحات الشعب العراقي ضمن التوقيتات الدستورية'.
وكان رئيس الوزراء المكلف قد التقي خلال الايام القلائل الماضية، ضمن الحراك المتواصل لبحث تشكيل الحكومة الجديدة، برئيس المجلس الاعلي الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، ورئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، وكذلك التقي بوفد يمثل الجبهة التركمانية، ووفد اخر من الحزب الديمقراطي الكردستاني.
من جانب اخر اعلن المكتب الاعلامي لعبد المهدي، 'ان رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي باشر أعماله، يوم السبت، في مكتبه الجديد ببغداد في المنطقة الواقعة مقابل محطة القطارات العالمية المركزية- الكرخ، وفور مباشرته، عقد السيد عادل عبد المهدي عدة لقاءات داخل المبني، تتعلق بتشكيل الحكومة والبرنامج الحكومي'.
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عبد المهدي والحلبوسي يؤكدان علي تسخير كل الطاقات لتشكيل حكومة معالجة للأزمات

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